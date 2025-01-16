Премьер Катара: Режим прекращения огня в секторе Газа начнется с 19 января

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани официально сообщил о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января, передает слова премьер-министра AhramOnline.

Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 израильских пленных, включая женщин, детей, пожилых и раненых гражданских лиц. Израиль, в свою очередь, освободит палестинских заключенных. Также планируется начать возвращение перемещенных лиц в свои дома.

Сделка включает в себя вывод войск Израиля из находящихся на востоке сектора Газа населенных пунктов. Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: будет разрешен ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

Позднее МИД Катара уточнил, что точное время начала действия режима прекращения огня — 12:15 19 января.

14 января Израиль и ХАМАС провели переговоры о прекращении огня в секторе Газа в ходе переговоров в Катаре. 15 января ряд изданий, а также избранный президент США Дональд Трамп сообщили о достижении соглашения между сторонами конфликта. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о начале подготовки к освобождению заложников, операцию по их возвращению назвали «Крылья свободы».

Жители Тель-Авива и Газы вышли на стихийные празднования. Они приветствуют принятие соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

В объективы журналистов попали плачущие израильтяне, которые рады скорому возвращению заложников, и жители Газы, устроившие празднование с песнями и танцами.

Также перемирие празднует ХАМАС. Вооружённые отряды организации снова появилась на улицах, выйдя из тоннелей, где они воевали с октября 2023 года.

⇳