Япония профинансирует реконструкцию больницы аймака Сухбаатар

CentralAsia (MNG) - Грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека на местах от правительства Японии будет финансировать проект реконструкции Главной больницы аймака Сухбаатар. Об этом сообщило посольство Японии в Улан-Баторе.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Монголии Игавахара Масару и губернатор аймака Сухбаатар Идэрбат Манлайбаатар подписали контракт на проект 9 января 2024 года. На церемонии подписания присутствовал министр градостроения, строительства и жилищного строительства Батсуурь Жадамба.

Главная больница аймака Сухбаатар сталкивается с рисками перебоев в оказании медицинских услуг и ухудшения инфекционного контроля из-за постоянных проблем, таких как протекающие потолки, поврежденное электрооборудование и частые отключения электроэнергии.

Посол Игавахара Масару подчеркнул, что этот проект решит проблемы, с которыми сталкивается больница, позволив ее врачам и персоналу работать в комфортных условиях и предоставив пациентам безопасную и здоровую среду для лечения и ухода.

Правительство Японии реализует грантовую помощь для проектов по обеспечению безопасности населения на местах в Монголии в течение 34 лет, с 1990 года. Проект реконструкции больницы является 610-м проектом в Монголии, финансируемым в рамках грантовой помощи, и 15-м в аймаке Сухбаатар. Максимальный лимит финансирования этого проекта составляет 233 748 долларов США.

Грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности населения на местах — это совместный проект с участием городских и местных органов власти, учреждений образования и здравоохранения в развивающихся странах и дипломатических миссий Японии за рубежом. Финансирование предоставляется проектам, которые приносят прямую пользу местным жителям.

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