Россия и Украина провели обмен пленными

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25», сообщило российское военное ведомство.

Освобожденные россияне находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Посредником при обмене выступили ОАЭ. Других подробностей Минобороны не приводит.

Президент Владимир Зеленский также сообщил о возвращении 25 украинских военнопленных. «Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и «Азовстали», а также нашей Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Ребята имеют тяжелые ранения и болезни», — написал он.

Последний обмен пленными прошел 30 декабря. В Россию вернулись 150 военнопленных, в Украину — более 180, в числе которых были военные, защищавшие «Азовсталь», Чернобыльскую АЭС и остров Змеиный, а также двое гражданских из Мариуполя.