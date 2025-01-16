Джо Байден выступил с прощальным обращением к американцам

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в прощальном телеобращении к американцам заявил о зарождении «угрожающей демократии» олигархии, сообщает CNN.

«Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу преуспеть для каждого», — сказал он.

Байден заявил, что необходимо внести поправку к Конституции США, чтобы отменить иммунитет президента от ответственности за преступления, совершенных во время их пребывания в должности.

«Нам нужно внести поправку, чтобы четко дать понять, что ни у кого нет иммунитета от преступлений, совершенных в период пребывания у власти»,— заявил уходящий президент. По его словам, президентская власть в США «не является абсолютной и не должна такой быть».

Он сказал, что обеспечил Дональду Трампу мирную передачу власти, и пожелал новой администрации успеха.

Байден также упомянул достигнутое соглашение по прекращению огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что план сделки был разработан его командой и будет реализовываться следующей администрацией.

Говоря о своих достижениях во внешней политике, Байден ни разу не упомянул Россию. Уходящий президент, однако, подчеркнул что про нем США укрепили НАТО.

«Украина все еще свободна, и мы обогнали Китай в нашей с ним конкуренции, и многое другое», – сказал он. Теперь, по словам политика, США угрожает «технически-промышленный комплекс», а не ВПК.

Президент выразил обеспокоенность в отношении распространения дезинформации, отсутствия проверки фактов в соцсетях и «краха свободной прессы»: «Американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью».

Associated Press отметило, что глава государства косвенно признал, что не выполнил ряд обещаний. «На то, чтобы почувствовать влияние наших достижений уйдет время. Но зерна посеяны, и они прорастут в следующие десятилетия»,— сказал американский президент. Среди заслуг он упомянул создание почти 17 млн новых рабочих мест, а также расширение доступа к здравоохранению.

Следующим президентом США станет Дональд Трамп, инаугурация состоится в понедельник, 20 января.