Число жертв отравления поддельным алкоголем в Стамбуле увеличилось до 19

CentralAsia (CA) - Количество скончавшихся в результате употребления поддельного алкоголя в Стамбуле увеличилось до 19. Об этом сообщил местный телеканал NTV.

Anadolu пишет, что в больницы обратились 65 человек, 19 из 65 госпитализированных скончались. Три человека были выписаны, а 43 пациента продолжают лечение.

Правоохранителям удалось определить магазин, который реализовывал контрафактную продукцию. В настоящее время торговая точка опечатана.

О первых случаях массового отравления в Турции стало известно 14 января. Местные СМИ писали, что, по предварительным данным, признаки отравления были зафиксированы у 38 человек, среди которых 26 иностранцев. По данным медиков, из-за употребления поддельного спиртного скончалось 11 человек, среди них 6 граждан Узбекистана.