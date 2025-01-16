Baza опубликовала расшифровку переговоров пилотов самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося в Актау

CentralAsia (CA) - Telegram-канал Baza 15 января опубликовал, как утверждается, полную расшифровку переговоров разбившегося самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) с диспетчерами Грозного, Ростова-на-Дону и Актау. Из нее следует, что российские диспетчеры предлагали экипажу несколько вариантов для аварийной посадки на территории РФ, однако пилоты решили возвращаться в Баку. Затем на фоне отказа систем управления они несколько раз меняли решение и в итоге полетели в Актау.

При попытке сесть в Грозном экипаж жаловался на «потерю сигнала обоих GPS». После второй неудачной попытки командир воздушного судна сообщил: «Следуем в Баку». Чуть позже он запросил погоду в аэропорту Минеральных Вод и решил следовать туда. Спустя еще несколько минут пилот запросил у диспетчера погоду в Махачкале: «У меня самолет теряет управление. Дайте Махачкалу». Через шесть минут экипаж переключили на диспетчеров из Ростова-на-Дону, которым пилот сообщил, что у воздушного судна отказало рулевое управление, и что они следуют в Баку. Позднее экипаж сообщил также об отказе гидравлической системы. Тогда диспетчер из Ростова порекомендовал им приземлиться в Махачкале: «Рекомендация, юго-восточнее от вас в 160 км Махачкала располагается, технически годен, готовы принять. Ваше решение?». КВС запросил погоду в обоих городах и подтвердил намерение лететь в Баку.

В 8:39:09 экипаж сообщил ростовскому диспетчеру, что двигатели работают, но отказала система управления элеронами и рулем высоты. Через минуту пилот запросил погоду в Актау, и в 9:02 у экипажа начались переговоры уже с вышкой в Казахстане. В 9:23 диспетчер из Актау разрешил посадку, к 9:27 переговоры завершились.

В опубликованной записи пилот первым озвучил версию о столкновении с птицами еще когда вел переговоры с диспетчерами из Грозного (время 8:14:19). Спустя несколько минут экипаж также сообщил о взорвавшемся на борту газовом баллоне: «Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. А, значит, запах топлива идет. А, пассажирам некоторым... а, значит, теряют сознание. Разрешите, мы пойдём на меньшей высоте?».

Сигнал бедствия командир воздушного судна объявил, когда переключился на вышку Актау.

Baza не уточняет, откуда в ее распоряжении оказалась расшифровка. Официальные лица не подтверждали ее подлинность.

Полная расшифровка переговоров пилотов самолета Embraer 190, опубликованная Baza:

Переговоры диспетчеров аэропорта в Грозном с экипажем рейса «Азербайджанских авиалиний» (Д — диспетчер, Э — экипаж самолёта; время — московское):

7:36:57 Э: Грозный вышка, Азербайджан, 8-2-4-3, доброе утро, подходим эшелон 130, оба GPS потеряны, просим векторение для NDB захода.

7:37:11 Д: Азербайджан, 8-2-4-3, Грозный вышка, доброе утро, опознаны. Ожидайте заход NDB Victor, ВПП 26, с через REMKA l-X, снижайтесь 1100 метров, QFE 1-0-0-5 ГПа.

7:37:33 Э: NDB заход ВПП 26 через REMKA l X-Ray, QFE 1-0-0-5, Азербайджан 8-2-4-3.

7:37:47 Д: Азербайджан 8-2-4-3, подтверждаю, снижайтесь 1100 метров.

7:37:53 Э: Снижаюсь 1100 метров, Азербайджан 8-2-4-3.

7:37:58 Д: Азербайджан 8-2-4-3, прослушайте информацию G.

7:38:03 Э: Информация G на борту, Азербайджан 8-2-4-3.

7:38:20 Д: Азербайджан 8-2-4-3, для информации, севернее полосы 26 строится новая ВПП.

7:38:28 Э: Принял, Азербайджан 8-2-4-3.

7:40:03 Э: Азербайджан 8-2-4-3, не могли бы вы повторить, пожалуйста, будете нас векторить для захода NDB?

7:40:16 Д: Азербайджан 8-2-4-3, подтвердите, вам нужен QNH?

7:40:21 Э: Нам нужно векторение для захода NDB, если возможно.

7:40:32 Д: Азербайджан 8-2-4-3, векторение для захода NDB V ВПП 26, выдерживайте текущий курс до команды.

7:40:42 Э: Выдерживаем текущий курс до команды, Азербайджан 8-2-4-3, большое вам спасибо.

7:42:16 Э: Азербайджан 8-2-4-3, нам продолжать следовать на текущем курсе?

7:42:23 Д: Азербайджан 8-2-4-3, выдерживайте текущий курс до команды.

7:42:28 Э: Принял, Азербайджан 8-2-4-3.

7:42:44 Д: Азербайджан 8-2-4-3, вправо курс 360, снижайтесь 900 м.

7:42:53 Э: Право курс 360, снижаемся 900 м, Азербайджан 8-2-4-3.

7:44:18 Д: Азербайджан 8-2-4-3, вправо курс 090.

7:44:25 Э: Вправо курс 090, Азербайджан 8-2-4-3.

7:44:31 Д: Азербайджан 8-2-4-3, поддерживайте высоту 900 метров.

7:44:38 Э: Выдерживаем 900 метров, Азербайджан 8-2-4-3.

7:47:49 Д: Азербайджан 8-2-4-3, вправо курс 1-8-0.

7:47:54 Э: Вправо курс 1-8-0, Азербайджан 8-2-4-3.

7:48:04 Д: Азербайджан 8-2-4-3, снижайтесь 700 метров.

7:48:09 Э: Снижаемся 700 метров, Азербайджан 8-2-4-3.

7:49:02 Д: Азербайджан 8-2-4-3, выдерживайте высоту 700 метров.

7:49:08 Э: Выдерживаем 700 метров, Азербайджан 8-2-4-3.

7:49:19 Д: Азербайджан 8-2-4-3, азимут 0-7-1 удаление 1-4 км, вправо курс 2-5-0, разрешён NDB Victor заход полоса 26,

7:49:31 Э: Азербайджан 8-2-4-3, повторите, пожалуйста.

7:49:34 Д: Азербайджан 8-2-4-3, вправо курс 2-5-0, разрешён RNAV, поправка NDB Victor заход полоса 26.

7:49:44 Э: Вправо курс 2-5-0, разрешили NDB Victor заход полоса 26, Азербайджан 8-2-4-3.

7:50:08 Э: Азербайджан 8-2-4-3, какое наше удаление?

7:50:16 Д: Азербайджан 82-43, повторите, пожалуйста.

7:50:19 Э: Подскажите наше удаление от NDB, пожалуйста, Азербайджан 8-2-4-3.

7:50:25 Д: Азербайджан 8-2-4-3, удаление 1-4 км.

7:50:30 Э: Принял, Азербайджан 8-2-4-3.

7:50:56 Д: Азербайджан 8-2-4-3, удаление 1-2 км, подходите к глиссаде, ветер тихо, полоса 26 посадку разрешаю.

7:51:07 Э: Посадку разрешили, информацию приняли Азербайджан 8-2-4-3, спасибо.

7:51:52 Д: Азербайджан 8-2-4-3, огни ВПП включены.

7:51:58 Э: Принял, Азербайджан 8-2-4-3.

7:53:26 Э: Азербайджан 8-2-4-3, уходим на второй круг, нестабилизированный заход.

7:53:31 Д: Азербайджан 8-2-4-3, уходите на второй круг как опубликовано.

7:53:35 Э: Просим векторение для ухода на второй круг, Азербайджан 8-2-4-3. Потерян сигнал GPS.

7:53:41 Д: Азербайджан 8-2-4-3, выдерживайте текущий курс, набирайте 900 м.

7:53:49 Э: Выдерживаем текущий курс, набираем 900 м, Азербайджан 8-2-4-3.

7:53:54 Д: Азербайджан 8-2-4-3, и вправо курс 360.

7:54:01 Э: Вправо курс 360, Азербайджан 8-2-4-3.

7:54:41 Д: Азербайджан 8-2-4-3, доложите текущий курс.

7:54:46 Э: Текущий курс 360, Азербайджан 8-2-4-3.

7:55:31 Э: Азербайджан 8-2-4-3, можете обеспечить векторение для ещё одного захода?

7:55:44 Д: Азербайджан 8-2-4-3, вправо курс 0-8-0.

7:55:49 Э: Вправо курс 0-8-0, Азербайджан 8-2-4-3.

7:55:56 Д: Азербайджан 8-2-4-3, подтвердите, вам нужен RNAV GNSS заход?

7:56:02 Э: Подтверждаем, нам нужен не GNSS заход. Потеряны оба сигнала GPS.

7:56:09 Д: Азербайджан 8243, понял, ожидайте RNAV GNSS заход ВПП 26.

7:56:15 Э: Нет, потерян сигнал обоих GPS. Не можем выполнить RNAV заход. Просим векторение для захода NDB, Азербайджан 8-2-4-3.

7:56:25 Д: Азербайджан 8-2-4-3, понял, ожидайте заход NDB V ВПП 26.

7:56:32 Э: Ожидаем заход NDB V ВПП 26.

7:58:05 Э: Азербайджан 8-2-4-3, можете подсказать, пожалуйста, нам выдерживать высоту 900 м?

7:58:12 Д: Азербайджан 8-2-4-3, выдерживание высоту 900 м.

7:58:18 Э: Выдерживаем высоту 900 м, Азербайджан 8-2-4-3.

8:00:06 Э: Азербайджан 8-2-4-3, подскажите, пожалуйста, как долго будем выдерживать текущий курс?

8:00:20 Д: Азербайджан 8-2-4-3, одну минуту.

8:00:23 Э: Принял, Азербайджан 8-2-4-3.

8:01:38 Д: Азербайджан 8-2-4-3, для информации, на локаторе вас не наблюдаю, выдерживайте текущий курс и доложите удаление.

8:01:52 Э: Текущий курс 0-8-0 градусов, расстояния до аэропорта…

8:02:00 Э: 3-0 миль, но потерян сигнал GPS, информация может быть не точная.

8:02:20 Э: Грозный, Азербайджан 8-2-4-3.

8:02:25 Д: Азербайджан 8-2-4-3, Грозный Вышка.

8:02:27 Э: А, вы векторите, да, нас?

8:02:30 Д: Азербайджан 8-2-4-3, да, подтверждаю. Но сию по диспетчерскому вас не наблюдаю.

8:02:37 Э: А, мы, значит, идём на курсе 80 градусов, высота 900 м.

8:02:43 Д: Азербайджан 8-2-4-3, вас понял, выполняйте левую орбиту, набирайте 1500 м.

8:02:54 Э: Левая орбита, набираем 1500 м.

8:03:47 Э: 8-2-4-3, выполняем левую орбиту, в наборе 1500 м.

8:03:54 Д: Азербайджан 8-2-4-3, набирайте 1500 м.

8:03:59 Э: Набираем 1500, левую орбиту выполняем.

8:04:48 Д: Азербайджан 8-2-4-3 опознаны, влево курс 180.

8:04:53 Э: Курс 180?

8:04:59 Э: Грозный, 8-2-4-3, какой курс держать?

8:05:05 Д: Азербайджан 8-2-4-3, за четвёртую минуту: метеорологическая видимость 3300 м, облачность сплошная, нижний край 240 м, дымка.

8:05:40 Э: Ещё раз видимость повторите.

8:05:43 Д: Азербайджан 8-2-4-3, видимость 3 тысячи 300 метров.

8:05:47 Э: 3 тысячи 300. Нижний край? 240?

8:05:51 Д: Азербайджан 8-2-4-3, подтверждаю, 240 метров, облачность сплошная, дымка.

8:05:57 Э: Понял. Так, у нас по NDB проходит же ваш минимум?

8:06:03 Д: Азербайджан 8-2-4-3, подтверждаю.

8:06:06 Э: А, прошу векторение дальнейшее, на курсе 180 следуем.

8:06:10 Д: Азербайджан 8-2-4-3, сохраняйте текущий курс.

8:06:14 Э: Сохраняем курс 180.

8:06:19 Д: Азербайджан 8-2-4-3, снижайтесь 900 метров.

8:06:23 Э: Снижаемся 900 метров.

8:06:34 Э: Сейчас будем заходить, да? Я просто спрашиваю, что, шасси мне там это всё выпускать, к посадке готовиться?

8:06:45 Э: Как приняли, Грозный?

8:06:47 Д: 8-2-4-3, вас понял.

8:06:49 Э: Понял, готовим механизацию.

8:07:08 Д: Азербайджан 82-43, азимут 0-72, удаление 26 километров, вправо курс 2-4-0, заход NDB Victor разрешаю, полоса 26.

8:07:22 Э: Вправо курс 2-6-0, разрешили заход NDB, полоса 2-6, Азербайджан 82-43.

8:07:29 Д: Азербайджан 82-43, вправо курс 2-4-0.

8:07:33 Э: Вправо курс 2-4-0, Азербайджан 82-43.

8:07:37 Д: Азербайджан 82-43, снижайтесь 600 метров.

8:07:41 Э: Снижаюсь 600 метров, Азербайджан 82-43.

8:08:12 Д: Азербайджан 82-43, возобновите собственную навигацию, снижайтесь 500 метров.

8:08:19 Э: Возобновить собственную навигацию, снижаться 500 метров, Азербайджан 82-43.

8:09:23 Э: Азербайджан 82-43, заняли 500 метров, подскажите, пожалуйста, по удалению, когда продолжить снижение.

8:09:29 Д: Азербайджан 82-43, хорошо.

8:09:43 Д: Азербайджан 82-43, по им... по моим данным, у вас высота 330 метров.

8:09:52 Э: По нашим высота 500 метров, Азербайджан 82-43.

8:10:06 Д: Азербайджан 82-43, удаление 12 километров, подходите к глиссаде, ветер тихо, полоса 26, посадку разрешаю. Огни ВПП включены.

8:10:17 Э: Подходим к глиссаде, посадку разрешили на ВПП 26, а, спасибо, 82-43.

8:11:50 Э: Азербайджан 82-43, следуем Баку.

8:11:58 Д: Азербайджан 82-43, с курсом, с текущим курсом набирайте 900 метров.

8:12:05 Э: С текущим курсом набираю 900 метров, Азербайджан 82-43.

8:12:12 Д: Азербайджан 82-43, подтвердите, уходите на Баку, запасной.

8:12:17 Э: Подтверждаю, уходим на Баку, запасной, Азербайджан 82-43.

8:12:29 Д: Азербайджан 82-43, первоначально набирайте эшелон 8-0. И подскажите, сможете следовать прямо на точку PINTA?

8:12:39 Э: Набираем эшелон 8-0. А, сейчас подскажем, Азербайджан 82-43.

8:12:48 Э: Азербайджан 82-43, оба GPS потеряны, нужен векторинг.

8:12:56 Д: Азербайджан 82-43, вас понял. Вправо курс 3-6-0.

8:13:03 Э: Вправо курс 3-6-0, Азербайджан 82-43, спасибо.

8:14:14 Д: Азербайджан 82-43, набирайте эшелон 1-5-0.

8:14:19 Э: Набираем эшелон 1-5-0, в нас попала птица, Азербайджан 82-43.

8:14:24 Д: Азербайджан 82-43, и ускорьте набор.

8:14:30 Э: Ускоряем набор, Азербайджан 82-43.

8:14:50 Д: Азербайджан 82-43, вправо курс 0-8-0.

8:14:55 Э: Вправо курс 0-8-0, Азербайджан 82-43.

8:15:24 Д: Азербайджан 82-43, вправо курс 0-5-0.

8:15:30 Э: Вправо курс или влево курс, 0-5-0? Азербайджан 82-43.

8:15:34 Д: Азербайджан 82-43, вправо.

8:15:37 Э: Вправо курс 0-5-0, Азербайджан 82-43.

8:16:05 Э: Грозный, отказало управление. Удар птиц в кабине... Э, удар птицы и в кабине два кресла взорвались.

8:16:16 Д: Азербайджан 82-43, вас понял. Какая помощь вам нужна?

8:16:40 Э: Какая в Минводах погода, окажите, пожалуйста, помощь.

8:16:44 Д: Азербайджан 82-43, шестнадцатая минута.

8:16:48 Э: Не понял?

8:16:52 Д: Азербайджан 82-43, в шестнадцатую минуту.

8:16:55 Э: Что в шестнадцатую минуту?

8:16:58 Д: Азербайджан 82-43, повторите ваше сообщение, вас плохо слышно.

8:17:15 Д: Азербайджан 82-43, борт порядок?

8:17:19 Э: Борт порядок. Следуем на Минводы.

8:17:24 Д: Азербайджан 82-43, вас понял, следуйте с текущим курсом до команды.

8:17:30 Э: Понял, с текущим курсом следуем до команды. Пожалуйста, просьба большая, ааа, погоду Минвод.

8:17:37 Д: Азербайджан 82-43, ожидайте. Набирайте эшелон 1-5-0.

8:17:44 Э: Набираем 1-5-0.

8:18:29 Д: Азербайджан 82-43, а выполняйте левую орбиту.

8:18:36 Э: Не могу выполнять, управление теряется.

8:18:39 Э: Дайте нам векторение на Минводы. И, пожалуйста, дайте нам погоду Минвод.

8:18:50 Д: Азербайджан 82-43, вас понял, ожидайте погоду. Влево курс 0-3-0.

8:18:59 Э: Влево курс 0-3-0.

8:19:11 Э: Я не могу сохранять сто пятидесятый, у нас давление повышенное в кабине.

8:19:19 Д: Азербайджан 82-43, вас понял.

8:20:26 Д: Азербайджан 82-43, влево курс 3-6-0.

8:20:32 Э: Влево 3-6-0 и я, у меня самолёт теряет управление.

8:21:20 Э: Дайте Махачкалу.

8:21:23 Д: Азербайджан 82-43, а... решили следовать на Махачкалу?

8:21:29 Э: Да, так точно, на Махачкалу, дайте погоду.

8:21:32 Д: Азербайджан 82-43, ожидайте.

8:22:11 Д: Азербайджан 82-43, а... вправо курс 110.

8:22:34 Д: Азербайджан 82-43, Грозный Вышка.

8:22:39 Э: На приёме.

8:22:40 Д: Азербайджан 82-43, вправо курс 1-4-0.

8:22:56 Э: У нас гидравлика отказала.

8:23:02 Д: Азербайджан 82-43, Грозный Вышка.

8:23:07 Э: На приёме, у нас отказала гидравлика.

8:23:11 Д: Азербайджан 82-43, понял, а можете выполнять курсы?

8:23:19 Э: Мы не можем выполнять, дайте конкретный курс, мы пойдём на Махачкалу.

8:23:24 Д: Азербайджан 82-43, влево курс 100, а поправка, вправо курс 100.

8:23:31 Э: Вправо курс 100.

8:23:33 Э: И погоду Махачкалы.

8:23:42 Д: Азербайджан 82-43, погода Махачкалы: ветер 310 градусов, 2 метра в секунду, видимость 3 тысячи 300 метров, нижний край 750 метров, дымка, QNH 10-26 гектопаскалей, полоса в работе 32.

8:24:00 Э: Понял.

8:24:25 Д: Азербайджан 82-43, подтвердите, объявили бедствие?

8:24:32 Э: Не понял.

8:24:36 Э: Не понял, подтве...

8:24:42 Д: Азербайджан 82-43, повторите.

8:24:45 Д: Азербайджан 82-43, борт порядок?

8:24:49 Э: Борт порядок.

8:24:54 Э: Разрешите на этой высоте идти.

8:24:57 Д: Азербайджан 82-43, повторите.

8:25:02 Э: Разрешите на этой высоте идти, Азербайджан 82-43.

8:25:09 Д: Азербайджан 82-43, вас слышно неразборчиво. Повторите ваше сообщение.

8:25:30 Э: Азербайджан 82-43, как приняли?

8:25:33 Э: На приёме.

8:25:35 Д: (неразборчиво) 82-43 Грозный Вышка, вас слышно очень плохо.

8:25:41 Э: Мы (неразборчиво).

8:25:47 Э: Азербайджан 82-43, разрешите идти на данной высоте?

8:25:53 Д: Азербайджан 82-43, сию по диспетчерскому вас не наблюдаю, подскажите вашу высоту.

8:26:09 Э: Наша высота 80.

8:26:12 Д: Азербайджан 82-43, постарайтесь набрать эшелон 100.

8:26:19 Э: Нет, не можем.

8:27:00 Д: Азербайджан 82-43, Грозный Вышка.

8:27:04 Э: На приёме, Азербайджан 82-43.

8:27:06 Д: Азербайджан 82-43, работайте Ростов-Контроль 134,1.

Далее переговоры с экипажем рейса «Азербайджанских авиалиний» ведут диспетчеры Ростова:

8:27:13 Э: Ростов-Контроль 134,1, Азербайджан 82-43.

8:27:32 Э: Ростов-Контроль, Азербайджан 82-43, добрый день. А вопросы, прямая на Баку.

8:27:41 Д: Добрый день, 82-43, Ростов-Контроль.

8:27:47 Э: Азербайджан 82-43, высота 80 эшелон, разрешите на Баку? Рулевое управление отказало, пользуемся секторами газа.

8:28:03 Д: Азербайджан 82-43, Ростов-Контроль, опознаны. Ваше решение, будете следовать на Баку?

8:28:09 Э: Да, да, следуем на Баку, на этой высоте.

8:28:14 Д: Подтвердите, следуете на эшелоне 90.

8:28:17 Э: Так точно, держим, выдерживаем 90 эшелон, а курс дайте нам генеральный на Баку.

8:28:41 Д: Азербайджан 82-43, курс пока нету текущий до команды и какая помощь вам нужна по прибытии.

8:28:53 Д: 82-43, Ростов-Контроль.

8:28:56 Э: А на приёме, пока никакая помощь не нужна, следую на Баку.

8:29:02 Э: Управление отказало, держим секторами газа.

8:29:07 Д: Азербайджан 82-43, сообщите текущий курс.

8:29:18 Э: Курс 100 градусов (неразборчиво).

8:29:22 Д: 82-43 повторите, (неразборчиво).

8:29:28 Э: Курс 90, Азербайджан 82-43.

8:29:31 Д: Азербайджан 82-43, курс 1-4-0.

8:29:36 Э: Курс 1-4-0, Азербайджан 82-43.

8:30:55 Д: Азербайджан 82-43, подтвердите, вы держите эшелон 90.

8:31:02 Э: Не понял.

8:31:03 Д: Азербайджан, 90, поправка Азербайджан 82-43, Ростов-Контроль, подтвердите, сохраняйте эшелон 9-0.

8:31:10 Э: Подтверждаем, как получается.

8:31:25 Д: AZ 82-43 (неразборчиво), Ростов-Контроль 127,9.

8:31:33 Э: 127,9 Азербайджан 82-43.

8:31:38 Э: Ростов-Контроль, Азербайджан 82-43, просим спрямление на Баку.

8:31:43 Д: Азербайджан 82-43, на текущем курсе можете попасть в горный район в юго-западе находится, по возможности курс на 90 до команды выдерживайте, как не будет мешать ни горный район, ни ограничения, попробуем вывести вас на Бумар.

8:31:58 Э: Спасибо, постараюсь держать курс на 090 Азербайджан 82-43.

8:32:05 Д: Азербайджан 82-43, у нас равнинный район, безопасная высота эшелон 80, по возможности ниже восьмидесятого эшелона старайтесь не снижаться.

8:32:15 Э: Приняли, спасибо.

8:33:02 Э: Их успокой, всё нормально, идём на Баку.

8:33:08 Д: AZ 82-43, повторите.

8:33:19 Э: На приёме, Азербайджанский.

8:33:22 Д: Азербайджан 82-43, что-то передавали, повторите, всё в порядке, идёте на Баку?

8:33:27 Э: Нет, нет, мы идём на Баку. Значит, у нас отказ гидросистемы. Рулевое управление — управляем РУДами.

8:33:35 Д: 82-43, понял, отказ гидравлической системы.

8:33:51 Д: ЗА 8-2-43, вы уклоняетесь на север, возьмите поправку на восток порядка 30 гр вправо.

8:34:02 Э: Вас понял, 30 гр вправо.

8:34:11 Д: AZ 8-2-43, рекомендация, юго-восточнее от вас в 160 км Махачкала располагается, технически годен, готовы принять. Ваше решение?

8:34:23 Э: Мне погоду Баку дайте.

8:34:26 Д: ЗА 8-2-43, повторите (нрзб).

8:34:29 Э: Погоду в Баку дайте, пожалуйста.

8:34:31 Д: ЗА 8-2-43, ожидайте.

8:34:34 Э: Понял.

8:34:43 Д: ЗА 8-2-43, Баку фактическая погода за 30 минут: ветер 320 гр 14 узлов, видимость более 10 км. Облачность значительная на 660, поправка 960 м, температура 9, точка росы 5. QNH 1-0 27 гПа, без значительных изменений на 2 часа.

8:35:05 Э: Ладно, погода Махачкалы.

8:35:09 Д: ЗА 8-2-43, у вас сию подтвердите эшелон 60? По возможности необходимо 80 и выше следовать в этом районе.

8:35:17 Э: (illeg)

8:35:41 Д: Фактическая погода Махачкалы за 30 минут ветер 320 гр 2 м в секунду, видимость 4800 м дымка, облачность незначительная 180 м, сплошная облачность 720 м, температура 7, точка росы 5. QNH 1-0 2-6 гПа, в работе полоса 30, живая эффективность торможения хорошая, без значительных изменений на 2 часа и QBB 180 м.

8:36:09 Э: Нет, следуем в Баку.

8:36:12 Д: ЗА 8-2-43, на текущем курсе (нрзб) у вас 0-40, возьмите курс вправо 1-3-0.

8:36:41 Д: ЗА 8-2-43, Ростов-Контроль, как слышно?

8:36:45 Э: Слышно нормально.

8:36:47 Д: ЗА 8-2-43, есть возможность вправо взять курс 1-3-0?

Э: Разворот, ставимся на курс (на векторная) Азербайджан 82-43.

8:37:30 Д: 8-2-43 будет возможность сообщить остаток топлива и какие двигатели попала птица.

8:38:14 Д: Аза 8-2-43, если есть возможность, набирайте эшелон 90.

8:38:23 Э: Постараюсь. Азербайджан 8-2-43.

8:38:33 Д: (неразборчиво) передаёт, по возможности 9000 набрать.

8:38:38 Д: ЗА 8-2-43, повторите.

8:38:43 Д: Нет, это грузинский борт (неразборчиво) 9-2-9 дублировал ваши команды, чтобы 9000 они набрали.

8:38:49 Д: 0-9-2-9 спасибо.

8:39:09 Э: Ростов Азербайджанский а-а 83-43, через 2-43, (топлива) на борту 3-830, двигатели работают, отказала система управления элеронами и рулём высоты.

8:39:28 Д: ЗА 8-2-43 понял, отказала система управления, двигатели работают.

8:39:43 Э: Остаток топлива, а, 3-800.

8:39:51 Д: Азал 8-2-43, записали.

8:39:57 Д: Азал 8-2-43, по времени сообщите остаток топлива пожалуйста.

8:40:01 Э: Я вас прошу, пока некогда.

8:40:03 Э: В Актау как погода?

8:40:06 Д: ЗА 8-2-43, ожидайте.

8:40:08 Э: Ожидаю.

8:41:39 Д: Аза 8-2-43, фактическая погода Актау uniform (alpha tango echo) за 30 мин. ветер 0-40 гр 6 м/с, видимость более 10 км, облачность значительная на 1080 м, температура 4, точка росы -1, QNH 1-0-2-7 гПа, без значительных изменений на 2 часа.

8:42:03 Э: Понял. Посадочный какой даёте?

8:42:06 Д: ЗА 8-2-43, неразборчиво ваше.

8:42:09 Э: Какой посадочный?

8:42:13 Д: Посадочный (нрзб) (большой).

8:42:16 Д: За 8-2-43, в Metar(е) полосы нет сейчас, уточним, подскажу.

8:42:20 Э: А, подскажите.

8:45:26 Д: AZ 8-2-43, индикация эшелон 60, по возможности набирайте эшелон 9-0.

8:45:34 Э: Постараюсь набрать эшелон 9-0, Азербайджан 82-43.

8:45:41 Д: 1-8-2-43, и по возможности сообщите, какая помощь необходима будет по прибытии.

8:45:58 Э: Пожарные, эвакуационные, врача Азербайджан 8243.

8:46:04 Д: (неразборчиво) 42-8-3, неразборчиво, понял только врача (неразборчиво).

8:46:19 Э: Азербайджан 8-2-43, пожарные потребуются, эвакуационные и врачи.

8:46:25 Д: (...ан/ага) 8-2-43, понял, пожарные, эвакуац... эвакуационные и врачи потребуются, передадим информацию.

8:47:45 Д: (неразборчиво) есть возможность, отверните вправо на 20 градусов на курс 090.

8:47:52 Э: Отвернуть вправо на курс 090 (неразборчиво) 3.

8:49:43 Э: ZA 8-2-43, для информации, сию опять снижайтесь, эшелон 70, по возможности набирайте эшелон 9-0.

8:49:56 Э: Набираем эшелон се... семь... 19 (неразборчиво) на восе... восемьсот три.

8:50:03 Д: ZA 8-2-43, подтверждаю, набирайте эшелон 9-0.

8:50:19 Д: ZA 8-2-43, если будет возможность, сообщите остаток топлива в часах.

8:50:29 Э: Полтора часа, Азербайджан, 82-43.

8:51:05 Д: Азербайджан 8-2-43, как появится возможность, сообщите количество пассажиров.

8:51:12 Э 62 пассажира, 8-2-43.

8:51:16 Э: Кислорода не хватает (неразборчиво), у нас не хватает кислорода.

8:51:17 Д: Азербайджан 8-2-43, повторите количество пассажиров и наличие опасных грузов.

8:51:25 Э: 62 пассажира, опасных грузов нету, Азербайджан 8-2-43.

8:51:31 Д: Азербайджан 82-43, понял, записали, 62 пассажира, опасных грузов нет.

8:51:54 Д: Азербайджан 82-43, сию...

8:52:25 Д: Азербайджан 82-43, данные по аэродрому Актау вам необходимы какие-то, или у вас всё есть?

8:52:41 Э: Нет, нам не нужно, у нас всё есть.

8:52:44 Д: Азербайджан 82-43, понял.

8:52:46 Э: Так, у нас ситуация такая. Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. А, значит, запах топлива идёт. А, пассажирам некоторым... а, значит, теряют сознание. Разрешите, мы пойдём на меньшей высоте?

8:53:04 Д: Азербайджан 82-43, какой необходим эшелон, сообщите. И информацию принял, взорвался кислородный баллон, кончается кислород, теряют сознание пассажиры.

8:53:14 Э: Так, эшелон шестидесятый подойдёт.

8:53:18 Д: Азербайджан 82-43, принял, снижайтесь эшелон 60, и реанимация необходима будет по прибытии?

8:53:18 Д: Азербайджан 82-43, принял. Снижайтесь, эшелон 60. И реанимация необходима будет по прибыт...

8:53:25 Э: Наверное, да.

8:53:27 Д: Азербайджан 82-43, понял, снижайтесь эшелон 60.

8:53:35 Снижаемся, эшелон 60-ый.

8:59:44 Д: AZAL 82-43-ий, в ответ по высоте эшелон 54, 55, по возможности выдерживайте эшелон 60.

9:01:41 Д: Азербайджан 82-43, если есть возможность, сообщите расчётное время посадки в Актау.

9:01:49 Э: 6-30 (нрзб), Азербайджан 82-43.

9:01:53 Д: Азербайджан 82-43, 6-35, правильно понял?

9:01:57 Э: 6-3-0, Азербайджан 82-43.

9:02:01 Д: Азербайджан 82-43. 0-6-30, принял время, спасибо.

9:02:15 Д: Азербайджан 82-43. Если есть возможность, влево на 10 градусов возьмите поправку, чтобы взять курс 0-9-0.

9:02:28 Э: Влево поправку, чтобы взять курс 0-9-0, Азербайджан 82-43.

9:02:32 Д: Азербайджан 82-43, сию проходите точку... южнее 9 километров, до Актау, западнее... 133 километра осталось, и сию работайте Актау-Вышка 120... свидания.

9:02:47 Э: 120 запятая 7, спасибо, Азербайджан 82-43.

Далее переговоры с экипажем рейса «Азербайджанских авиалиний» ведут диспетчеры Актау:

9:02:56 Э: MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Азербайджан 82-43, Актау-Вышка, добрый день. Рули управления отказали, управляем (секторами) газа. Запрашиваем аварийную посадку на полосу 11.

9:03:13 Д: Азербайджанский 82-43, Актау-Вышка, день добрый, опознаны, информацию приняли, управляете только рулями управления. Код бедствия 7-7-0-0. Продолжайте снижение 1800 футов, QNH 10-25. И сообщите вам, как будет удобнее зайти. Визуально, скорее всего, да?

9:03:34 Э: Снижаемся на высоту 1800 футов. Будем заходить визуально. Азербайджан 82-43. Управляем секторами газа.

9:03:46 Д: Азербайджанский 82-43, векторение обеспечить для захода?

9:03:52 Э: Да, отвекторите, пожалуйста, Азербайджан 82-43.

9:04:04 Д: Азербайджанский восемьсот... 82-43. Повторите, последнее не прошло. Векторение обеспечить для захода?

9:04:10 Э: Обеспечьте векторение, Азербайджан 82-43.

9:04:13 Д: 82-43, принято, курс 0-7-0.

9:04:20 Э: Курс 0-7-0, Азербайджан 82-43.

9:06:44 Э: Актау-Вышка, нас подвести так, чтобы мы заходили с прямой, пожалуйста. Азербайджан 82-43.

9:06:50 Д: 82-43, принято, заход с прямой рассчитывайте.

9:06:56 Э: Отвекторите нас так, чтобы мы зашли с прямой, без разворотов, пожалуйста. Азербайджан 82-43.

9:07:05 Э: Как приняли? Азербайджан 82-43.

9:07:08 Д: Азербайджан 82-43, принято. Следуйте с курсом 0-5-5.

9:07:13 Э: Следую с курсом 0-5-5. Азербайджан 82-43.

9:12:50 Э: Азербайджан 82-43, Актау-Вышка.

9:12:53 Д: Азербайджан 82-43, Актау-Вышка, на приёме.

9:12:57 Э: А, нам продолжать следовать с курсом 0-55?

9:13:09 Д: Азербайджан 82-43, вправо курс 1-0-0.

9:13:14 Э: Вправо курс 1-0-0, Азербайджан 82-43.

9:13:26 Д: Азербайджанский 82-43, ваше местоположение, азимут 282, удаление 37 морских миль.

9:13:34 Э: Принято. Азербайджан 82-43.

9:14:09 Э: KZS_1431 Актау-Вышка, KZS 14-31.

9:14:13 Д: KZS 14-31, Вышка на приёме.

9:14:15 Э: KZS_1431 KZS 14-31, сию проходим траверзом точку САУРА, вошли в контролируемую зону. Далее по плану, по просьбе заказчика, будем по берегу моря, до Акшукура. До Акшукура будем работать по берегу моря на высоте от 50 до 100 метров.

9:14:32 Д: KZS 14-31, для информации, у нас аварийный борт с посадкой идёт. Аэропорт закрыт. Вам пока ожидайте над точкой САУРА, после сообщу дополнительно.

9:14:42 Э: KZS_1431 А мы не будем мешать. Мы на удалении 4-5 километров по берегу моря пока можно следовать?

9:14:49 Д: KZS 14-31, выполняйте мои указания, ожидайте на точке САУРА до дальнейших указаний.

9:14:54 Э: KZS_1431 Вас понял, ожидаем над точкой САУРА до дальнейших указаний, KZS 14-31.

9:15:30 Д: Азербайджанский 82-43, текущий курс сообщите.

9:15:34 Э: Текущий курс 112, Азербайджан 82-43.

9:15:37 Д: Азербайджанский 82-43, курс 0-9-0.

9:15:41 Э: Курс 0-9-0. Азербайджан 82-43.

9:15:56 Д: KZS 14-31, по моим данным, вы от точки САУРА отошли на 5 миль. Курс на точку САУРА возьмите.

9:16:06 Э: KZS_1431 KZS 14-31, понял, разворачиваемся, курс САУРА.

9:16:13 Э: KZS_1431 Вышка, KZS 14-31.

9:16:16 Д: KZS 14-31, Вышка на приёме.

9:16:18 Э: KZS_1431 А-а-ы, тогда мы пойдём, выйдем из контролируемой зоны и будем следовать в сторону островов.

9:16:25 Д: KZS 14-31, принято.

9:16:34 Д: Азербайджанский 82-43, азимут 280, удаление 25 морских миль, визуальный контакт с ВПП доложите.

9:16:45 Э: Принято. Визуальный контакт с ВПП доложим. Азербайджан 82-43.

9:18:36 Д: Азербайджанский 82-43, для информации ВПП на 1 час, удаление 17 миль.

9:18:43 Э: Принято, Азербайджан 82-43.

9:19:11 Д: Азербайджанский 82-43, для вашего удобства огни ВПП включили.

9:19:18 Э: Принято, Азербайджан 82-43.

9:19:43 Д: Азербайджанский 82-43, ваше местоположение азимут 282, удаление 13.

9:19:51 Э: Принято, Азербайджан 82-43.

9:19:57 Д: Азербайджанский 82-43, курс 0-7-0.

9:20:04 Э: Курс 0-7-0, Азербайджан 82-43.

9:21:02 Д: Азербайджанский 82-43, курс 0-9-0.

9:21:09 Э: 0-9-0, Азербайджан 82-43.

9:21:30 Д: Азербайджанский 82-43, ВПП на удалении 8 миль полосу наблюдаете?

9:21:39 Э: Наблюдаем, Азербайджан 82-43.

9:21:43 Д: Азербайджанский 82-43, ветер 20 градусов, пять метров в секунду, посадку разрешаю, ВПП 11.

9:21:49 Э: Разрешили ВПП 11. Азербайджан 82-43.

9:23:21 Э: Сделаем вираж, если получится, зайдём. Азербайджан 82-43.

9:23:24 Д: Азербайджан 82-43, принято. Посадка разрешена, ветер 20 градусов, пять.

9:23:29 Э: Посадка разрешена, Азербайджан 82-43.

9:27:07 Д: Азербайджан 82-43, азимут 240, удаление 3.

9:27:12 Э: Принято, Азербайджан 82-43.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение при посадке в Актау 25 декабря, погибли 38 человек. Власти Азербайджана заявили, что самолет попал под обстрел российской ПВО, которая в это время отражала атаку украинских беспилотников. Официальные причины катастрофы пока не названы. Расследование ведет Казахстан.

Через три дня после катастрофы президент России Владимир Путин принес извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России».

Алиев обвинял Россию в намерении «замять вопрос» и критиковал за «бредовые версии», в частности, за версию о взрыве газового баллона на борту. Президент Азербайджана заявил, что РФ должна официально признать вину в крушении самолета и привлечь к уголовной ответственности непосредственных виновников инцидента.