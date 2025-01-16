Следственный комитет России проведет комплексную экспертизу по делу о крушении самолета AZAL в Актау

CentralAsia (CA) - В ходе расследования катастрофы самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL), летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего крушение в Актау в Казахстане, будет проведена комплексная экспертиза, сообщил Следственный комитет России.

«Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза», — сказано в сообщении.

В СК отметили, что анализируют переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром самолета.

Кроме того, назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза, идет изучение состояния систем Embraer и вещественных доказательств.

«Следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии», — добавили в комитете.

Самолет «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за катастрофу на Россию.