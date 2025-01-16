В cеть попала расшифровка переговоров пилотов разбившегося а Актау самолёта: В Минтрансе Казахстана отказались от комментариев

CentralAsia (KZ) - В Министерстве транспорта Казахстана не станут комментировать появившуюся в сети расшифровку переговоров пилотов разбившегося в Актау самолёта Embraer 190.

«Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчёта комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», – говорится в сообщении.

Полную расшифровку переговоров пилотов самолёта Embraer 190, разбившегося близ Актау, опубликовал телеграм-канал Baza.

Самолет «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за катастрофу на Россию.

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