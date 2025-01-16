Минобороны России отчиталось об уничтожении 27 украинских дронов. В Воронежской области загорелась нефтебаза

CentralAsia (CA) - Силы ПВО ночью 16 января перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 дронов уничтожено над Белгородской областью, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской, два — над Курской.

В ночь на 16 января три района Воронежской области РФ подверглись атаке более десяти беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Загорелось несколько резервуаров. Тушение пожара осложнялось угрозой повторных атак.

«В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», — рассказал губернатор.

В Тамбовской области дроны пытались атаковать пороховой завод, утверждает телеграм-канал Shot. Взрывы произошли в городе Котовск, где расположен завод.