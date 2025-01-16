США назвали реликтом поправку Джексона - Вэника в отношениях с Центральной Азией

Марко Рубио

CentralAsia (CA) - Новая американская администрация во главе с Дональдом Трампом считает сохранение Соединенными Штатами поправки Джексона — Вэника в отношениях с республиками Центральной Азии «реликтом» прошлого. Об этом кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил на слушаниях в Сенате.

Вопрос о поправке Рубио задал сенатор Стив Дейнс, назвав ее отмену одной из целей своей фракции, так как это необходимо для нормализации отношений с Казахстаном и Узбекистаном. В ответ Рубио назвал эту поправку «абсурдным пережитком прошлого» и выразил мнение, что ее использование для давления на страны Центральной Азии больше не имеет смысла.

«Есть те, кто настаивает на ее [поправки] сохранении в качестве рычага давления для получения уступок в сфере прав человека или принуждения их [стран Центральной Азии] к более решительному движению с нами, а не с Россией и ей подобными», — отметил далее Рубио.

Отдельно Рубио упомянул Казахстан, отметив, что республика несколько лет назад успешно прошла проверку ВТО, подтвердив переход к рыночной экономике.

«Думаю, мы будем работать с вами над этим вопросом [отмены поправки], потому что я тоже считаю, что это важно», — обратился он к Дейнсу.

Поправка Джексона — Вэника была принята в США в 1974 году. Она предусматривает торговые и финансовые ограничения в отношении государств, препятствовавших свободной эмиграции и нарушающих другие права человека. Речь, в частности, о повышенных тарифах и сборах в отношении товаров, импортируемых в США, а также запрете на предоставление государственных кредитов и кредитных гарантий.

После распада СССР действие поправки автоматически распространилось на все страны СНГ. Соединенные Штаты ранее вывели из-под ее действия Россию, Украину, Кыргызстан, Армению, Грузию, Латвию, Литву, Эстонию, Китай и ряд других стран. Однако большинство стран Центральной Азии — Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — по-прежнему подпадают под ограничения поправки.