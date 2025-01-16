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Израиль обвинил ХАМАС в срыве мирного соглашения. Группировка это отрицает
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Премьер Катара: Режим прекращения огня в секторе Газа начнется с 19 января

CentralAsia (CA) -  В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу заявили, что ХАМАС отказался от некоторых пунктов в соглашении о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

В правительстве Израиля обвинили боевиков в создании «кризиса в последнюю минуту», который «препятствует достижению соглашения», которое, в частности, предусматривает освобождение израильских заложников.

«Израильский кабинет министров не соберется, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения», — заявили в канцелярии.

Представитель ХАМАС заявил, что группировка подтверждает свою приверженность соглашению о прекращении огня, передает Al Jazeera.

В среду, 15 января, премьер-министр Катара Мохаммед Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня. Боевые действия будут прекращены с 19 января. Соглашение предусматривает освобождении израильских заложников, захваченных террористами ХАМАС, в обмен на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Сделка между Израилем и ХАМАС включает три этапа, из которых пока согласован только первый. Он предполагает режим прекращения огня, а также возвращение 33 из 98 израильтян, которых удерживают в заложниках в секторе Газа, в первую очередь женщин, детей и пожилых людей. Израиль в обмен освободит из тюрем несколько сотен палестинцев, прежде всего женщин и несовершеннолетних.

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