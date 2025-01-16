Во второй половине января в Таджикистан придут похолодание и осадки

CentralAsia (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана предупреждает граждан и гостей страны о том, что с 17 по 20 января в предгорных и горных районах республиканского подчинения и на территории города Душанбе прогнозируются дожди и снег.

«В большинстве горных районов республиканского подчинения ожидаются сильные осадки и понижения температурного фона, и туман. На автодороге Душанбе – Чанак, Душанбе – Рашт – Ляхш, Нурабад – Сангвор, Душанбе – Хорог сохраняется угроза схода лавин, гололеда, а также камнепада», – сообщает КЧС.

В связи с этим Комитет просит граждан страны строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей, не использовать самодельные электронагреватели, быть осторожными при использовании печей, проверить вытяжки труб и не оставлять детей одних.

«В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий КЧС просит население быть осторожным при использовании горных дорог, подготовить свои транспортные средства для поездок, по мере возможности воздержаться от походов на опасные участки, заготовки дров, быть максимально осторожными при проведении сельскохозяйственных работ в предгорных и горных районах, воздержаться от выпаса скота на горных пастбищах. Туристическим компаниям не рекомендуем горные походы», – говорится в сообщении ведомства.

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