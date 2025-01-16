В ходе госвизита президента Ирана в Таджикистан подписано свыше 20 документов

CentralAsia (TJ) - В рамках государственного визита президента Ирана Масуда Пезешкияна в Таджикистан подписано свыше 20 документов о сотрудничестве в разных сферах. Об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

В частности, подписаны:

совместное заявление глав двух государств;

программа сотрудничества между МИД Ирана и Таджикистана;

программа сотрудничества между Министерством транспорта Таджикистана и Организацией портов и речного судоходства Ирана по развитию транзита грузов через порт Чабахар;

план мероприятий по реализации меморандума между правительствами о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий на период 2025-2027 годов;

программа совместных действий к меморандуму о сотрудничестве между ведомствами двух стран, курирующими сферы здравоохранения и социальной защиты, а также ряд меморандумов по различным линиям сотрудничества.

На пресс-конференции 16 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал приоритетными направлениями в двусторонних отношениях с Ираном сферы торговли и экономики. В 2024 году товарооборот между странами вырос на 50%. В настоящее время в Таджикистане действуют 160 компаний с иранским капиталом, а в 2024 году объем перевозки товаров увеличился в 3,2 раза по сравнению с двумя предыдущими годами.

Душанбе заинтересован в развитии инвестиционного сотрудничества с Тегераном, подчеркнул Рахмон. Он также отметил, что широкое использование возможностей свободных экономических зон Таджикистана отвечает интересам двух стран.

В первый день визита Пезешкияна, 15 января, в Душанбе прошел Диалог представителей частного сектора двух стран, то есть бизнес-форум. На нем предприниматели двух стран подписали 13 документов о сотрудничестве на сумму более $450 млн.

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