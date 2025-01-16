«Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в Астане из-за сильного ветра и метели

CentralAsia (KZ) - О штормовом ветре и низовой метели предупредили жителей Астаны столичные спасатели. «Казгидромет» выпустил штормовое предупреждение для 15 регионов страны на 17 января.

«По данным РГП «Казгидромет» в Астане временами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем, порывы 15-18 м/c», — говорится в сообщении ДЧС столицы.

В Акмолинской области синоптики также прогнозируют метель и ветер до 20 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено еще в 13 областях республики:

Северо-Казахстанская область. В регионе ожидаются снегопады и метель. Ночью и утром на западе области возможен туман. Юго-западный ветер усилится до 15–20 м/с. В Петропавловске прогнозируют низовую метель.

Карагандинская область. Днем на юге области пройдут осадки в виде дождя и снега. Ночью на западе, севере и юге ожидается низовая метель, а днем — метель. Местами возможны туман и гололед. Ветер юго-западный, порывы до 15–20 м/с. В Караганде утром и днем прогнозируют низовую метель.

Улытауская область. Ночью на западе, севере и в центре области ожидается низовая метель, которая днем перейдет в метель. На востоке и юге местами туман. Ветер с порывами до 15–20 м/с. В Жезказгане временами ожидается низовая метель.

Кызылординская область. На севере, востоке и в центре области возможны туман и гололед. В Кызылорде прогнозируют аналогичные погодные явления.

Восточно-Казахстанская область. Низовая метель охватит запад, север и восток области. Днем местами ожидается гололед. Ветер восточный и юго-восточный с порывами до 15–20 м/с.

Абайская область. Ночью низовая метель прогнозируется на севере, юге и востоке, а днем — на севере, востоке и в центре области. Возможен гололед. Ветер юго-западный с порывами до 23 м/с.

Жамбылская область. В горных районах пройдут сильные осадки в виде дождя и снега. На севере, юге и в горах ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный с порывами до 15–20 м/с. В Таразе днем прогнозируют туман и гололед.

Мангистауская область. На западе, севере и в центре области возможны туман и гололед. Ветер северо-западный днем с порывами до 15–20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гололед.

Павлодарская область. Утром и днем прогнозируется низовая метель.

Костанайская область. Ночью метель охватит весь регион, днем она сохранится на востоке и юге области. На западе и севере ожидается туман. Юго-западный ветер сменится на северо-западный с порывами до 15–20 м/с. В Костанае ночью и утром прогнозируют метель.

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