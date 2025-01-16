Для участия в параде Победы в Москве пригласили военных из 19 стран, - глава Минобороны РФ

CentralAsia (CA) - Для участия в параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве приглашены военные из 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета «Победа», передает ТАСС.

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств», — сказал глава министерства.

Он уточнил, что среди принявших приглашение — семь стран бывшего СССР.