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Для участия в параде Победы в Москве пригласили военных из 19 стран, - глава Минобороны РФ

CentralAsia (CA) -  Для участия в параде в честь 80-летия Победы 9 мая в Москве приглашены военные из 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета «Победа», передает ТАСС.

«Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств», — сказал глава министерства.

Он уточнил, что среди принявших приглашение — семь стран бывшего СССР.

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