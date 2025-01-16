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Песков: Россия готова оказывать поддержку Приднестровью

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оказывать непризнанному Приднестровью помощь с поставками газа, однако для этого необходимо участие Молдавии, передает «КоммерсантЪ»

«Москва готова оказывать помощь, чисто логистически должны быть предприняты действия со стороны Молдовы. Пока не слышали заявлений о готовности это сделать»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил вчера о возможном возобновлении поставок газа в непризнанную республику в ближайшее время в рамках «гуманитарной помощи». По данным «Ъ», Москва и Тирасполь прорабатывают возможность поставок не через альтернативный Украине «Турецкий поток», как предполагалось ранее, а путем закупки газа на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. Предполагается, что по этой схеме будет закупаться газ с января по апрель в объеме около 3 млн куб. м в сутки, что может обойтись в $164 млн.

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