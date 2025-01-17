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Умер американский режиссёр Дэвид Линч

CentralAsia (CA) -  Американский режиссёр и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет.

О смерти режиссера сообщила его семья в соцсетях: «Теперь в мире образовалась большая пустота, так как его больше нет с нами. Но, как он говорил: “Смотри на пончик, а не на дырку в нем”».

Дэвиду Линчу ранее диагностировали эмфизему легких из-за долгого курения, и он больше не мог выходить на улицу.

Его известные работы — сериал «Твин Пикс», фильмы «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Человек-слон» и «Внутренняя империя».

Линч — лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и почетного «Золотого льва» Венецианского фестиваля, а также «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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