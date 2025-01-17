Трамп назначил Мэла Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта своими «глазами и ушами» в Голливуде

Сильвестр Сталлоне, Джон Войт, Мэл Гибсон

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил о назначении «спецпосланников по Голливуду».

Спецпосланниками будущего президента станут актеры Мэл Гибсон, Сильвестр Сталлоне и Джон Войт. Трамп заявил, что их задача будет «вернуть Голливуд», который за последние четыре года уступил позиции зарубежным студиям, и сделать его «больше, лучше и сильнее, чем когда бы то ни было».

Трамп отметил, что Гибсон, Войт и Сталлоне будут его «глазами и ушами». Он не конкретизировал, получат ли они какие-либо формальные полномочия или же эта должность будет исключительно представительской.

Обычно президенты США назначают спецпосланников в какие-то другие государства или регионы, важные для Соединенных Штатов — эти люди координируют взаимодействие администрации Белого дома с властями этих стран. Должность «спецпосланников по Голливуду» издание Politico оценивает как «беспрецедентную».

В Лос-Анджелесе с 7 января продолжаются масштабные пожары, погибло не менее 24 человек. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе дома голливудских знаменитостей в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе. Аналитическая компания AccuWeather подсчитала, что ущерб может составить до $275 млрд.