Новый премьер Франции Байру преодолел вотум недоверия

Франсуа Байру

CentralAsia (CA) - Национальное собрание Франции не приняло первый вотум недоверия от партии «Непокоренная Франция» премьер-министру Франсуа Байру. Об этом 16 января сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на трансляцию заседания.

«Резолюция о недоверии премьер-министру: за — 131 <…> вотум не принят», — отметили в заявлении.

Отмечается, что для одобрения вотума недоверия необходимо было набрать не менее 289 голосов из 577.

До этого, 14 января, лидер парламентской фракции «Непокоренная Франция» Матильда Пано потребовала вручить вотум недоверия правительству французского премьер-министра Франсуа Байру.

В этот же день премьер-министр исключил возможность отмены или приостановления пенсионной реформы. Он назвал отмену реформы непростительным бременем для французской молодежи, поскольку тогда оплата пенсий легла бы на ее плечи.

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе 15 апреля 2023 года. Речь в нем шла в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет. 14 апреля Конституционный совет Франции признал пенсионную реформу законной.

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. На следующий день оппозиционная группа LIOT выдвинула вотум недоверия правительству. В разных городах Франции прошли массовые протесты.