На границе России с Казахстаном временно закроют два пункта пропуска
Пункт пропуска «Орск»
CentralAsia (KZ) - Проезд транспорта и грузов через пункты пропуска «Орск» и «Маштаково» в Оренбургской области РФ на границе с Казахстаном приостановят с 1 февраля. Причина — проведение ремонта на сопредельных пунктах «Алимбет» и «Сырым», сообщило ФГКУ «Росгранстрой».
По информации казахстанской стороны, ремонтные работы займут до 16 месяцев. ФГКУ рекомендует в качестве альтернативы рассмотреть пункты пропуска «Светлый» и «Теплое» (оба — только для граждан России и Казахстана), а также «Илек» и «Сагарчин».
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