экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На границе России с Казахстаном временно закроют два пункта пропуска
Пункт пропуска «Орск»
Пункт пропуска «Орск»

CentralAsia (KZ) -  Проезд транспорта и грузов через пункты пропуска «Орск» и «Маштаково» в Оренбургской области РФ на границе с Казахстаном приостановят с 1 февраля. Причина — проведение ремонта на сопредельных пунктах «Алимбет» и «Сырым», сообщило ФГКУ «Росгранстрой».

По информации казахстанской стороны, ремонтные работы займут до 16 месяцев. ФГКУ рекомендует в качестве альтернативы рассмотреть пункты пропуска «Светлый» и «Теплое» (оба — только для граждан России и Казахстана), а также «Илек» и «Сагарчин».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com