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Число жертв отравления поддельным алкоголем в Стамбуле увеличилось до 33, изъяли 33 тонны поддельного алкоголя

CentralAsia (CA) -  Полиция Стамбула изъяла 32,9 тыс. л метилового и этилового спирта, от отравления которым в городе умерли десятки людей. По подозрению в изготовлении и продаже поддельного алкоголя задержаны девять человек, сообщило агентство IHA.

По последним данным, которые приводит телеканал «Анадолу», в результате отравления поддельным алкоголем с начала недели умерли 33 человека, большинство умерших - граждане Узбекистана и Туркменистана.

С начала недели в медучреждения Стамбула после употребления поддельного алкоголя обратились свыше 80 человек, у них выявлено отравление метанолом. Более 30 человек находится в реанимации.

По данным управления губернатора Стамбула, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Попытка умышленного убийства».

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