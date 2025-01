Израиль и ХАМАС подписали сделку о прекращении огня

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание еврейским государством, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Ранее об официальном подписании в Дохе соответствующего соглашения сообщали ряд СМИ.

Как пишет The Jerusalem Post и The Times of Israel, теперь Нетаньяху должен созвать правительство для утверждения договоренностей.

«Нетаньяху ... распорядился созвать военно-политический кабинет, а затем провести заседание правительства для утверждения плана»,— сказано в статье JP.

О соглашении между Израилем и ХАМАС сообщил 15 января премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани. На первом, 42-дневном этапе ЦАХАЛ начнет вывод войск из анклава, ХАМАС освободит 33 заложников. В рамках второго этапа намечено освобождение всех израильтян, постоянное прекращение огня. Израиль полностью выведет войска и освободит более тысячи заключенных. На третьем этапе стороны проведут обмен телами погибших, в Газе начнутся восстановительные работы.