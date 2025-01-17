Хурэлсух и Эрдоган подписали декларацию об установлении стратегического партнерства

CentralAsia (MNG) -

Между Монголией и Турецкой Республикой подписаны совместная декларация об установлении стратегического партнерства и 10 соглашений.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и провели переговоры с глазу на глаз и с участием делегаций в президентском комплексе, после чего состоялась церемония подписания соглашений между двумя странами.

Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между и Монголией и Турецкой Республикой была подписана президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и президентом Эрдоганом.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством дорог и транспорта Монголии и Министерством транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики подписали министр дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайхан Борхуу и министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

Соглашение между Монголией и Турецкой Республикой в области здравоохранения и медицинских наук подписали министр здравоохранения Монголии Мөнхсайхан Тогтмол и министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу.

Министр образования Монголии Наранбаяр Пурэвсурэн и министр национального образования Юсуф Текин подписали соглашение о сотрудничестве в области образования между Турецкой Республикой и Правительством Монголии.

Министр культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии Номин Чинбат и министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак и подписали соглашение о сотрудничестве в области молодежи и спорта между Турецкой Республикой и Монголией.

Письмо о намерениях в области горнодобывающей промышленности между Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии подписали министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар и министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум и министр окружающей среды и изменения климата Монголии Одонтуяа Салдан подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта «Парк сестер» между Историческим национальным парком Сакарья Мейдан Мухаребеси Турецкой Республики и Национальным парком Орхунской долины Монголии.

Министр Курум и Одонтуяа также подписали меморандум о взаимопонимании между Турецкой Республикой и Монголией о сотрудничестве в области лесного хозяйства и меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области окружающей среды.

Протокол о сотрудничестве в области конкурентной политики между Антимонопольным управлением Турецкой Республики и Антимонопольным управлением Монголии подписали президент Антимонопольного управления Бирол Кюле и посол Мөнхбаяр Гомбосурэн.

Протокол о сотрудничестве между Турецкой корпорацией радио и телевидения (TRT) и Монгольской национальной корпорацией радио и телевидения подписали генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджы и генеральный директор Монгольской национальной корпорации радио и телевидения Гэрэл Ганхуяг.

источник: MiddleAsianNews

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