Глава Монгольской буддийской ассоциации провел историческую встречу с понтификом. ФОТО
CentralAsia (MNG) -
Понтифик принял главу и Хамбо-ламу монгольского монастыря Гандантэгченлин в Ватикане.
Мы ранее сообщили, что настоятель монастыря Гандантегченлин, Геше-лхарамба Жавзандорж Дуламрагчаа посещает Италию.
Тогда он нанес визит вежливости Папе Франциску в Ватикане. Это стало историческим событием для буддийского мира Монголии.
Это событие стало историческим после того, как Папа Франциск посетил Монголию в сентябре 2023 года, чтобы поддержать одну из самых маленьких и молодых католических общин в мире. Первый визит понтифика в Монголию состоялся на фоне нового обострения отношений Ватикана с двумя могущественными соседями Монголии — Россией и Китаем.
источник: MiddleAsianNews
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения