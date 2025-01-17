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Глава Монгольской буддийской ассоциации провел историческую встречу с понтификом. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  

Понтифик принял главу и Хамбо-ламу монгольского монастыря Гандантэгченлин в Ватикане.

Мы ранее сообщили, что настоятель монастыря Гандантегченлин, Геше-лхарамба Жавзандорж Дуламрагчаа посещает Италию.

Тогда он нанес визит вежливости Папе Франциску в Ватикане. Это стало историческим событием для буддийского мира Монголии.

Это событие стало историческим после того, как Папа Франциск посетил Монголию в сентябре 2023 года, чтобы поддержать одну из самых маленьких и молодых католических общин в мире. Первый визит понтифика в Монголию состоялся на фоне нового обострения отношений Ватикана с двумя могущественными соседями Монголии — Россией и Китаем.

источник: MiddleAsianNews

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