ВВС США помогают обеспечить кибербезопасность Вооруженных сил Монголии

// Photo By Senior Master Sgt. Julie Avey

CentralAsia (MNG) -

Киберпревосходство для более безопасного мира, партнерство Воздушной гвардии Аляски с Монголией

Воздушная национальная гвардия Аляски начала новое партнерство с Монголией через Государственную программу партнерства (SPP). Это сотрудничество направлено на разработку обучения по кибербезопасности для недавно сформированного Командования кибербезопасности Монголии, при этом команда Аляски играет ключевую роль в разработке и обмене учебными программами.

Группа экспертов AKANG, в том числе представители 168-го авиаполка связи и 176-й эскадрильи связи, недавно отправилась в Монголию для встречи с монгольской группой по кибербезопасности. Основной целью этого взаимодействия было создание учебной программы, адаптированной к конкретным потребностям обучения монгольского киберкомандования. Обучение, являющееся частью Государственной программы партнерства, усиливает сотрудничество и взаимодействие с Монголией и глобальными союзниками.

SPP началась в 1993 году и объединяет элементы Гвардии с государствами-партнерами по всему миру. Она выстраивает прочные отношения посредством взаимных учебных мероприятий и обмена экспертами по предметным областям.

Главный мастер-сержант Бренди Танос подчеркнул, что миссия рабочей группы заключалась в определении потребностей в обучении монгольской команды и создании целевой учебной программы для будущих обменов по кибербезопасности. Группа также способствовала развитию позитивных отношений со своими монгольскими коллегами, еще больше укрепляя партнерство. В рамках этой инициативы была разработана комплексная справочная библиотека для поддержки будущих усилий по обучению. (Главный мастер-сержант (англ. Chief Master Sergeant) — одно из высших воинских званий сержантского состава Военно-воздушных сил США. В Военно-воздушных силах США это звание относится к девятой степени военной иерархии (E-9) вместе с воинскими званиями главного сержант-майора и Главного мастер-сержанта ВВС США. ред.).

«Благодаря сотрудничеству команды смогли определить и расставить приоритеты в желаемых учебных целях на основе общих основных тем знаний и рабочих ролей», — сказал Танос. «Эта информация обеспечивает целевую учебную программу, из которой можно разработать целенаправленный план обучения для будущих обменов».

В ходе обмена мнениями технический сержант Джеймс Гилкрест провел сессию, посвященную ролям менеджера по обеспечению безопасности информации, а Танос организовал круглый стол для обсуждения потребностей монгольской команды в обучении.

«Команда смогла адаптироваться и разработать дополнительные продукты по мере необходимости для продвижения обсуждений и целей рабочей группы», — сказал Танос. «Основной целью этого обмена было установление понимания текущей структуры и потребностей Киберкомандования как развивающейся организации по кибербезопасности».

Танос также представил структуру кибертрудовых ресурсов Министерства обороны, предоставив основополагающий обзор ключевых элементов, таких как рабочие роли, знания, навыки, способности и инструменты. Обсуждение помогло обеим командам найти общую почву и определить приоритетные области для обучения.

В ходе совместных обсуждений обе команды определили конкретные цели обучения кибербезопасности, учитывая общие темы знаний и рабочие роли. Это сотрудничество привело к созданию целенаправленного плана обучения для будущих обменов. В рамках взаимодействия команда углубилась в общие угрозы и уязвимости кибербезопасности с сержантом Стивеном Ласлоффи и Гилкрестом, которые предоставили ценные идеи.

«Несмотря на напряженный месяц декабрь, который является решающим временем для мероприятий Монголии по случаю окончания года, монгольская команда оставалась полностью вовлеченной в обсуждения», — сказал Танос.

Не менее ценным был и компонент культурного обмена поездки. Обе команды смогли погрузиться в культуру друг друга, укрепляя доброжелательность и дух сотрудничества.

«Обе команды испытали корпоративный дух, обмениваясь культурным опытом», — сказал Танос. «Участие Аляски и энтузиазм в обмене местной культурой и обычаями способствовали позитивным отношениям».

Целью партнерства является повышение навыков кибербезопасности и укрепление связей между Аляской и Монголией. Обмен оказался бесценным для обеих команд, а взаимное понимание потребностей и целей обучения заложило основу для будущего сотрудничества в области кибербезопасности.

«Я рад возможности подключиться и продолжить обучение», — сказал Гилкрест. «С ними было легко работать, и я вижу их энтузиазм».

Этот обмен представляет собой значительный шаг в поддержке растущих возможностей Монголии в области кибербезопасности, одновременно подтверждая важность международного сотрудничества в борьбе с киберугрозами. Усилия Национальной гвардии ВВС Аляски и Командования кибербезопасности Монголии проложили путь к дальнейшему взаимодействию и взаимному росту в области кибербезопасности и Государственной программы партнерства.

Программа государственного партнерства успешно выстраивает отношения уже более 30 лет и в настоящее время включает 105 партнерств со 115 странами по всему миру.

По данным Военно-воздушных сил Аляски, в рамках программы государственного партнерства Национальная гвардия проводит военные действия в поддержку целей обороны и безопасности, а также использует связи и возможности всего сообщества для содействия более широким межведомственным и совместным усилиям, охватывающим военную, правительственную, экономическую и социальную сферы.

источник: MiddleAsianNews

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