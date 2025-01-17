Корейская компания Nuldam завершила первый экспорт 10 тонн в Монголию

CentralAsia (MNG) -

Nuldam (управляемый JOINANDJOIN Inc.) впервые вышел на рынок Монголии, завершив экспортную поставку 10 тонн. Компания ускоряет свои усилия по глобальному расширению и намерена экспортировать более 50 тонн в Монголию к первой половине этого года.

В своей первой поставке Nuldam успешно доставила разнообразные продукты, соответствующие местным вкусам, включая флагманские Jumbo Macaron, Jumbo Financier и американское печенье, общим объемом 10 тонн. Этот первоначальный экспорт — это больше, чем просто сделка по поставке продукции — он знаменует собой важную веху в представлении тенденций K-dessert на монгольском рынке десертов. С ростом интереса к корейской культуре и кухне среди монгольских потребителей ожидается, что десерты Nuldam найдут хороший отклик на местном рынке. Компания считает, что ее уникальные предложения, которые обеспечивают баланс между полезными для здоровья ингредиентами и корейскими интерпретациями, станут очень популярными среди монгольских потребителей.

После этого успешного выхода на рынок Nuldam планирует экспортировать дополнительно 50 тонн продукции в Монголию к середине 2025 года. Чтобы достичь этого, компания работает над укреплением партнерских отношений с местными дистрибьюторами, улучшением своей логистической системы и обеспечением бесперебойной работы цепочки поставок. Кроме того, Nuldam разрабатывает локализованные маркетинговые стратегии и диверсифицирует свою линейку продукции, чтобы лучше обслуживать монгольский рынок.

Компания Nuldam также активно стремится к глобальному расширению за счет высококачественной продукции, которая соответствует ее видению по продвижению культуры устойчивого и здорового питания через K-desserts.

Представитель Nuldam поделился: «Мы рады успешно завершить наш первый экспорт в Монголию. Опираясь на это достижение, мы будем стремиться экспортировать более 50 тонн к следующему году и продолжать укреплять свое присутствие на рынке».

Nuldam по-прежнему стремится расширять свое присутствие как на внутреннем, так и на международном рынках. С помощью своих фирменных продуктов компания стремится связаться с потребителями по всему миру и донести свои уникальные ценности через продукты питания. Этот первоначальный экспорт в Монголию является важным первым шагом в стратегии зарубежного роста Nuldam. Компания планирует продолжать создавать новые возможности и укреплять свои позиции как мирового бренда в ближайшие годы.

источник: MiddleAsianNews

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