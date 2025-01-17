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Партия «Альянс свободы» объявляет всеобщую забастовку в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  

Протесты с требованием отставки правительства продолжаются.

Непарламентской партия «Альянс свободы» заявила, что протесты продолжатся как минимум до 22 января и будут продолжаться до тех пор, пока не будет выполнено их требование о роспуске действующего Кабинета министров.

Сегодня партия выдвинула новое условие акции — отставку правительства. Они объявляют всеобщую забастовку.

Партия объявила всеобщую забастовку 20 января 2025 года в 11:00 по улан-баторскому времени.

источник: MiddleAsianNews

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