За месяц систему E-Mongolia посетили около 7 млн раз пользователи из-за рубежа

CentralAsia (MNG) -

На заседании Постоянного комитета по инновациям и электронной политике Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии 15 января 2025 года состоялись обсуждения по вопросу доступности системы E-Mongolia для граждан Монголии, проживающих за рубежом, для доступа к государственным электронным услугам и участия в выборах в цифровом формате. Обы этом сообщила пресс-служба монгольского парламента.

Председатель Генеральной избирательной комиссии Монголии Дэлгэрнаран Пурвээ рассказал о том, как собираются голоса граждан Монголии, работающих и проживающих за рубежом, и какие меры необходимо принять в будущем. Он также заявил: «Из 187 тысяч имеющих право голоса избирателей, проживающих за рубежом, 75 процентов отдали свои голоса на выборах 2024 года. С цифровизацией регистрации избирателей теперь они приходят лично только в день голосования».

Кроме того, директор Академии «E-Mongolia» Мягмарнаран Бавуужав представил возможные варианты и решения, которые позволят сделать систему электронного правительства E-Mongolia более доступной для граждан, проживающих и работающих за рубежом. Он также отметил: «На сегодняшний день гражданам доступны 1263 услуги от 87 организаций. В течение месяца к системе Е-Mongolia обратились почти семь миллионов пользователей за пределами Монголии. Система предлагает три типа доступа: граждане за рубежом используют либо свои учетные данные интернет-банкинга, либо зарегистрированный номер мобильного телефона. Среди этих вариантов использование цифровой подписи для входа в систему считается наиболее оптимальным подходом.

Далее директор Национального центра данных Баттулга Мөнхдорж проинформировал о обсуждаемых вопросах. Г-н Баттулга подчеркнул: «Граждане Монголии, проживающие за рубежом, теперь могут получить доступ к 816 видам государственных услуг в электронном виде. С 2018 года регистрация пользователей осуществляется путем отправки одноразового кода на зарегистрированный номер мобильного телефона гражданской регистрации гражданина. В 2020 году в систему E-Mongolia были введены банковские учетные данные и цифровые подписи. После этого в 2024 году кластер инфраструктуры был реорганизован с некоторыми архитектурными улучшениями. В этом году система переходит с веб-платформы на платформу на основе приложений с несколькими новыми функциями, разработанными для лучшего распознавания и обслуживания граждан, проживающих за рубежом».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения