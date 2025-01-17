Первая леди Турции приняла свою монгольскую коллегу в Анкаре

CentralAsia (MNG) -

«Каждое обещание зеленого будущего приближает нас на один шаг к более чистому, устойчивому и пригодному для жизни миру», — заявила Эмине Эрдоган после того, как коллеги подписали Глобальную декларацию доброй воли о нулевых отходах

Первая леди Турции Эмине Эрдоган в четверг приняла в Анкаре свою монгольскую коллегу госпожу Болорцэцэг Лувсандорж.

Болорцэцэг подписала Глобальную декларацию доброй воли о нулевых отходах.

«Каждое обещание зеленого будущего приближает нас на один шаг к более чистому, устойчивому и пригодному для жизни миру», — написала Эрдоган в X, выразив свою благодарность своему коллеге.

Болорцэцэг сопровождает президента Монголии Ухнаа Хурэлсух, которая находится с визитом в Турции с 15 по 19 января.

В 2017 году Турция запустила проект «Ноль отходов» под патронажем Эрдогана, чтобы повысить экологическую осведомленность и управлять отходами в соответствии с принципами устойчивого развития.

Цель проекта — переработать 60% перерабатываемых отходов к 2035 году, чтобы создать глобальную модель круговой экономики.

источник: MiddleAsianNews

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