Президент Монголии отдал дань уважения мемориальному комплексу Аныткабир

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершает государственный визит в Турецкую Республику с 15 по 19 января 2025 года.

В четверг, 16 января, президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, первая леди Болорцэцэг Лувсандорж и монгольская делегация отдали дань памяти павшим и возложили венки в мемориальном комплексе Аныткабир. В комплексе находится могила Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики, лидера Войны за независимость и первого президента Турции. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Монголии.

Стало традицией, что высокопоставленные делегаты и гости, посещающие Турецкую Республику, а также послы в этой стране, отдают дань уважения и возлагают венки в мемориальном комплексе Аныткабир.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа оставил запись в Книге почетных гостей комплекса Аныткабир, написанную вертикальной монгольской вязью: «Мы выражаем наше глубочайшее уважение и восхищение Мустафе Кемалю Ататюрку, первому президенту Турецкой Республики, который возродил свою страну, заложил прочную основу для ее современного развития и заслужил доверие, надежду, любовь и уважение своего народа. Президент Мустафа Кемаль Ататюрк был неутомимым борцом за независимость, мир и справедливость, и мы дорожим его преданностью, славой и честью, ценным наследием и идеалами.

Я рад сообщить, что наши две страны объявляют о стратегическом партнерстве во время государственного визита президента Монголии в Турецкую Республику, который состоялся по случаю исторической 55-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Пусть страны во всем мире сосуществуют в мире и согласии, и пусть исторические, традиционные братские отношения процветают вечно, как во времена наших предков, когда Великий Чингисхан и его преемники установили Pax Mongolica, или «Великий мир монголов».

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