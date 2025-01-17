Инфографика — Как менялась численность населения в странах СНГ за последние 32 года

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Численность постоянного населения в СНГ на начало 1991 года было более 270 млн человек.

Central Asia подготовил инфографику по численности населения в странах СНГ за 1991-2023 года.

Данные по Туркменистану присутствуют только в 1991 и 2023 годах, 3 млн 818 тыс. и 7 млн 058 соответственно.

Источник: «Статистика СНГ».