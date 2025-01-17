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Инфографика — Как менялась численность населения в странах СНГ за последние 32 года
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Численность постоянного населения в СНГ на начало 1991 года было более 270 млн человек.

Central Asia подготовил инфографику по численности населения в странах СНГ за 1991-2023 года.

Данные по Туркменистану присутствуют только в 1991 и 2023 годах, 3 млн 818 тыс. и 7 млн 058 соответственно.

Источник: «Статистика СНГ».

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