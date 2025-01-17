В Казахстане ожидаются 35-градусные морозы

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 18-23 января прогнозируются снег, метель, на западе и юге, а таже 20-21 января на севере страны – дождь и снег, сообщает «Казгидромет».

Сильные осадки прогнозируются ночью 18 января в Туркестанской области. Сильный снег – 20 января в области Улытау, 21 января – в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанкой, 21-22 января – в Акмолинской, 22 января – в Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, областях и в области Абай, 22-23 января в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и в области Жетысу.

Также по Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед.

А с 22 января значительно похолодает: на западе – до 10-20 мороза, на северо-западе и севере – до 20-30 мороза, в центре и на востоке – до 25-35 мороза, на юге страны – до 12-25 мороза.

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