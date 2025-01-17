Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам за коррупцию

Имран Хан

CentralAsia (CA) - Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра, основателя партии «Техрик-и-Инсаф» Имрана Хана к 14 годам лишения свободы по делу о земельной коррупции, пишет Reuters. Приговор вынес Антикоррупционный суд в гарнизонной тюрьме города Равалпинди, где экс-премьер находится с августа 2023 года.

Семь лет тюрьмы также получила жена бывшего премьера — Бушра Биби. Она была арестована сразу после оглашения приговора в тюрьме Адила. Супругов признали виновными в получении земли в 2018 году в качестве взятки и легализации незаконных доходов в момент управления ими благотворительным фондом Al-Qadir Trust. По информации Reuters, свою вину пара не признала.

Имран Хан возглавлял правительство Пакистана с 2018 по 2022 год. Его полномочия завершились после вынесения ему вотума недоверия в апреле 2022-го. С 2023 года экс-премьер отбывает 14-летнее тюремное заключение по обвинению в продаже ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахана.

В конце ноября в столице Пакистана Исламабаде произошли массовые беспорядки из-за общенационального марша протеста, организованного партией «Техрик-и-Инсаф». Ее сторонники требовали освобождения политика из тюрьмы, отмены поправок к конституции, ограничивающих полномочия судебной власти, а также пересмотра результатов парламентских выборов 2024 года. Для подавления протестов власти вводили в Исламабад войска.