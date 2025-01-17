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Путин и Пашинян обсудили по телефону ЕАЭС

CentralAsia (CA) -  Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщило правительство республики.

В ходе беседы Путин и Пашинян обсудили итоги председательства Армении в Евразийском экономическом союзе, предстоящие мероприятия в рамках ЕАЭС и ряд вопросов двусторонней повестки отношений двух стран.

Позже в Кремле рассказали, что разговор состоялся по инициативе Еревана. Там добавили, что стороны обсудили «некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики».

Пашинян также пояснил ситуацию вокруг недавних шагов Армении по сближению с Евросоюзом, а Путин дал свою оценку ситуации, отметили в пресс-службе.

9 января правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». Министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян указал, что в последние годы страна и Евросоюз (ЕС) «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Пашинян отметил, что Армения может стать членом ЕС лишь по результатам референдума.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно. По его словам, членство в ЕАЭС приносит стране «весьма и весьма положительные дивиденды», которые выражаются в повышенных темпах роста экономики. О том, что принесет республике ЕС, пока сказать сложно.

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