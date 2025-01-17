Крушение Jeju Air в Южной Корее, где погибли 179 человек: В двигателях самолета обнаружены перья и кровь

CentralAsia (CA) - Южнокорейские следователи обнаружили перья и кровь в обоих двигателях самолета Jeju Air, который разбился в аэропорту Муан. По мнению экспертов, наличие инородных предметов усиливает версию о том, что неисправность двигателей возникла из-за столкновения с птицами.

Как пишет Reuters, ссылаясь на следствие, пилот сообщил о столкновении с птицей примерно за четыре минуты до крушения.

«За две минуты до того, как экипаж объявил тревогу, диспетчеры предупредили его об активности птиц. Столкновение с пернатыми могло привести к сбою в электропитании», — говорится в сообщении.

Также следователи подчеркнули, что расследование затрудняют проблемы с черными ящиками, которые прекратили записывать данные полета за несколько минут до аварии.

«Комитет по расследованию причин катастрофы обнаружил перья и направил их на анализ в биологический институт. Специалисты изучили 17 образцов, включая птичьи перья и следы крови, чтобы определить их происхождение и возможное влияние на работу самолета», — подытожили в агентстве.

Вылетевший из Бангкока Boeing 737-800 Jeju Air потерпел крушение 29 декабря 2024 года при посадке с невыпущенными шасси в аэропорту Муан в Южной Корее. Самолет при попытке приземления не успел сбросить скорость, врезался в бетонное сооружение и загорелся. В результате аварии погибли 179 человек из 181 находившихся на борту. Выжили двое членов экипажа. Два бортовых самописца Jeju Air не записали несколько последних минут полета, что затрудняет расследование. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Южной Кореи по числу жертв.