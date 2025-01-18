Численность населения Китая снижается третий год подряд

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CentralAsia (CA) - Государственное статистическое управление Китая представило данные, согласно которым численность населения страны в 2024 году по сравнению с 2023-м сократилась на 1,29 млн человек, до 1,4 млрд.

Вместе с тем число новорожденных выросло на 520 тыс., до 9,54 млн. Уровень рождаемости в 2024 году достиг 6,8 на 1 тыс. человек, что отражает увеличение на 0,38 на 1 тыс. по сравнению с 2023-м, сообщает «Синьхуа».

В 2024 году число жителей городов увеличилось на 1,1% (943,5 млн человек). Более чем в два раза меньше китайцев живет в сельской местности: их количество составило 464,8 млн (–2,5%).

Количество китайцев стало сокращаться с 2022 года. Тогда их численность уменьшилась на 850 тыс., а в 2023-м — на 2,08 млн человек. Число мужчин в Китае составляет 719 млн, женщин — 689 млн человек. 60,9% населения — люди в возрасте от 16 до 59 лет.