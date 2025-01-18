Луну признали объектом культурного наследия, находящегося под угрозой исчезновения, - WMF

Голубая Луна восходит над храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция

CentralAsia (CA) - Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает The Guardian.

Организация обеспокоена тем, что активизация лунных миссий и коммерческих полётов может привести к утрате артефактов, оставленных после первых высадок.

В WMF отметили, что такие объекты, как следы астронавтов, камера, запечатлевшая первые шаги человека на Луне, и памятный диск, оставленный Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, являются важной частью истории человечества. Однако без международных механизмов защиты эти реликвии могут быть повреждены или уничтожены. Эти опасения усиливаются на фоне всё более активного освоения Луны. К примеру, в 2027 году NASA планирует отправить на Луну экипаж в рамках программы Artemis III, что станет первой высадкой людей с 1970-х годов. Следом за этим могут начаться коммерческие полёты на поверхность спутника, что, по мнению WMF, увеличит риски для исторических объектов.

Всемирный фонд памятников призывает к разработке мер, которые помогут сохранить это наследие для будущих поколений.

В новый список WMF попали и исторические объекты, которым угрожают природные катастрофы и конфликты: город Антакья в Турции и полуостров Ното в Японии, пострадавшие от землетрясений, а также культурные памятники в Газе и Украине.