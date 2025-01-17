В Алматы охранника морга подозревают в изнасиловании трупов: Мужчину признали невменяемым

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Алматы суд признал невменяемым мужчину, который во время работы охранником морга неоднократно надругался над телами умерших, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

В мае прошлого года Минюст сообщал, что фигурант водворён в изолятор, и что в отношении него управление полиции Ауэзовского района города начало расследование по статье «Надругательство над телами и местами захоронения».

В сообщении отмечается, что свои действия фигурант совершал в период с апреля по октябрь 2023 года. Надругательства он снимал на телефон.

«На основании заключений экспертиз суд пришел к выводу, что мужчина во время совершения своих деяний находился в невменяемом состоянии и не мог осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими вследствие хронического психического заболевания», – говорится в сообщении.

Мужчину направили на принудительное лечение в психиатрический стационар.

О подробностях стало известно после того, как мужчина заложил свой телефон в ломбард. Сотрудники ломбарда обнаружили видео сексуального характера с участием тел умерших и сообщили об этом полиции. Руководство морга тогда заявило, что мужчина работал через охранную фирму и действовал самовольно в ночное время.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения