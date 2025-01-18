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Bayraktar начнет строительство завода по производству беспилотников в Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Под Улан-Батором начнется строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Это один из результатов визита президента Монголии в Турцию.

Турецкая Baykar начнет троительство завода в Монголии, на котором будут производить беспилотники Bayraktar. Об этом заявил министр обороны Монголии Бямбацогт Сандаг в интервью агентству «25 телеканал» в ходе визита президента Монголии в Турцию.

Бямбацогт Сандаг
Бямбацогт Сандаг

Он также сообщил, что в церемонии открытия завода по производству малокалиберных боеприпасов в Монголии примет участие министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

источник: MiddleAsianNews

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