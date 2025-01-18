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Израиль и «Хамас» подписали соглашение по Газе

CentralAsia (CA) -  Соглашение между Израилем и палестинским «Хамасом» об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и о прекращении огня официально подписано участниками переговоров в Дохе 16 января.

Как пишет Axios, израильское правительство проголосует по нему только к вечеру 18 января.

После одобрения Кабинетом безопасности и правительством, а также вступления соглашения в силу, освобождение заложников будет осуществляться в соответствии с запланированными рамками в воскресенье.

Ранее Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности и правительство страны одобрили соглашение Израиля и ХАМАС о перемирии в секторе Газа и освобождении содержащихся там заложников.

Соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января. Первая его фаза продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определённое число палестинских заключенных.

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