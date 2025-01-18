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В Узбекистане женщина родила четверняшек

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентском педиатрическом медицинском институте женщина родила четырёх близнецов, сообщил телеканал Milliy TV.

Новорожденных (2 мальчика и 2 девочки) назвали Мухаммад, Мустафо, Сумая и Сафия. Состояние детей удовлетворительное.

Молодая семья родом из Сурхандарьинской области. За два месяца до родов она приехала в Ташкент, чтобы мать и плоды были под наблюдением врачей. У семьи уже есть двухлетняя дочь.

Отец детей рассказал, что он с женой очень обрадовались, узнав о близнецах после визита супруги к врачу на третьем месяце беременности.

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