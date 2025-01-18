В Узбекистане женщина родила четверняшек
- Узбекистан, общество
- 10:48, 18 января 2025
- Просмотров: 1534
CentralAsia (UZ) - В Ташкентском педиатрическом медицинском институте женщина родила четырёх близнецов, сообщил телеканал Milliy TV.
Новорожденных (2 мальчика и 2 девочки) назвали Мухаммад, Мустафо, Сумая и Сафия. Состояние детей удовлетворительное.
Молодая семья родом из Сурхандарьинской области. За два месяца до родов она приехала в Ташкент, чтобы мать и плоды были под наблюдением врачей. У семьи уже есть двухлетняя дочь.
Отец детей рассказал, что он с женой очень обрадовались, узнав о близнецах после визита супруги к врачу на третьем месяце беременности.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.