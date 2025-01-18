В выходные дни в Узбекистане ожидается неустойчивая погода

CentralAsia (UZ) - В выходные дни по территории Узбекистана ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Узгидромет.

По республике временами пройдут осадки, по северу в виде снега, по остальной территории преимущественно в виде дождя, 18-19 января местами со снегом.

По областям Ферганской долины осадки пройдут лишь 19 января.

Температура в субботу и воскресенье ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла.

В ночные и утренние часы местами по республике возможен туман.

Ветер восточный с переходом на западный 7-10 м/с, 18-19 января в отдельных районах с усилением до 13-18 м/с.

В Ташкенте: временами дождь, вечером 18 января и 19 января временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром возможен туман. Ветер от слабого до умеренного. Температура сегодня днем 8-10 тепла. В субботу и воскресенье ночью 0-2 тепла, днем 4-7 тепла.