Чиновники Трампа планируют иммиграционные рейды в Чикаго на следующей неделе, - The New York Times

CentralAsia (CA) - По словам двух человек, знакомых с планом и перепиской, изученной The New York Times, новая администрация Трампа намерена провести послеинаугурационные иммиграционные рейды в Чикаго на следующей неделе, что станет первым шагом избранного президента Дональда Трампа к проведению крупнейшей депортационной операции в истории США.

План, названный Иммиграционной и таможенной службой «Операция "Страж"», начнется во вторник, на следующий день после инаугурации Трампа, и продлится до следующего понедельника, утверждают люди, знакомые с ним и с перепиской. Однако сроки еще уточняются и могут измениться.

Масштабы планируемой операции не уточняются. Иммиграционная и таможенная служба США обычно проводит депортации в городах по всей территории Соединенных Штатов. Сотни агентов попросили стать добровольцами и принять участие в операции после инаугурации, направленной против иммигрантов, находящихся в Соединенных Штатах нелегально. ICE планирует направить в Чикаго около 150 агентов для участия в рейдах.

Вступающая в должность администрация стремится найти способы дать понять, что она решает проблему нелегальных иммигрантов и наказывает так называемые города-убежища - сообщества, подобные Чикаго, которые отказываются передавать задержанных полицией иммигрантов федеральным иммиграционным властям.

О планируемых рейдах ранее сообщила The Wall Street Journal.

Том Хоман, назначенный Трампом ответственным за массовые депортации, заявил, что в первые дни президентства Трампа общественности следует ожидать иммиграционных действий, которые вызовут «шок и трепет». Трамп обещал провести массовые депортации, которые будут направлены на миллионы нелегальных иммигрантов в США. Хоман заявил, что администрация без колебаний будет депортировать родителей, которые находятся в стране нелегально, но имеют детей, рожденных в США.