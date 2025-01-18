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Ночью в 220 км от Алматы произошло землетрясение
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 17 января 2025 г. в 22 час 08 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 220 км на северо-востоке от г. Алматы.

Расчетная интенсивность составила:

Область Жетісу, Панфиловский р-н, г.Жаркент - 2 балла, Алматинская область, Уйгурский р-н, с.Чунджа - 2 балла

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

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