Ночью в 220 км от Алматы произошло землетрясение
- Казахстан, происшествия
- 11:54, 18 января 2025
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CentralAsia (KZ) - Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК 17 января 2025 г. в 22 час 08 мин по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 220 км на северо-востоке от г. Алматы.
Расчетная интенсивность составила:
Область Жетісу, Панфиловский р-н, г.Жаркент - 2 балла, Алматинская область, Уйгурский р-н, с.Чунджа - 2 балла
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
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