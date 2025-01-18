Атлантический циклон обрушит снегопады и морозы на Казахстан

CentralAsia (KZ) - Атлантический циклон, наполненный массами влажного атлантического воздуха будет обуславливать погоду на большей части Казахстана, в зоне его фронтальных разделов прогнозируются снег, метель, на западе, юге, 20-21 января на севере страны осадки в виде дождя и снега.

Как сообщает Казгидромет, по Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед.

Сильные осадки прогнозируются ночью 18 января в Туркестанской области.

Сильный снег прогнозируются 20 января в области Улытау, 21 января в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанкой, 21-22 января в Акмолинской, 22 января в Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, областях и в области Абай, 22-23 января в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и в области Жетису.

С 22 января начнёт распространяться холодная воздушная масса, что приведёт к значительному понижению температуры воздуха ночью:

• на западе до 10-20 мороза;

• на северо-западе и севере до 20-30 мороза;

• в центре и на востоке ожидается до 25-35 мороза;

• на юге страны – до 12-25 мороза;

Жителей страны призывают быть внимательными и готовыми к сильным морозам и сложным погодным условиям.

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