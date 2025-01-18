Трамп обсудил с Си Цзиньпинем по телефону вопросы торговли, фентанила и TikTok

// ТАСС

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, беседа состоялась по инициативе последнего, пишет «Синьхуа».

Си Цзиньпин поздравил Д. Трампа с повторным избранием на пост президента США. Китайский руководитель отметил, что как он, так и Д. Трамп придают большое значение взаимодействию друг с другом, рассчитывают на хороший старт китайско-американских отношений после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов, стремятся способствовать более значимому прогрессу китайско-американских связей на новой отправной точке.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай и США, будучи двумя великими державами, преследуют свои собственные мечты и стремятся сделать жизнь своих народов лучше.

По словам китайского лидера, Китай и США имеют широкий круг общих интересов и обширное пространство для сотрудничества, они могут быть партнерами и друзьями, способствовать обоюдным успехам, добиваться совместного процветания на благо двух стран и мира в целом.

Китай и США являются двумя крупными странами с разными национальными условиями, им сложно избежать некоторых разногласий, и ключевое значение в этой связи имеет уважение взаимных коренных интересов и важных озабоченностей, поиск надлежащих путей урегулирования проблем, отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что тайваньский вопрос касается национального суверенитета и территориальной целостности Китая, выразив надежду, что американская сторона будет подходить к данному вопросу с осторожностью.

Сущность китайско-американских торгово-экономических связей заключается во взаимной выгоде и общем выигрыше, конфронтация и конфликт не должны быть выбором двух стран, указал китайский лидер.

Си Цзиньпин также призвал обе стороны активизировать сотрудничество, делать больше значимых, практических и хороших дел на благо обеих стран и мира в целом, руководствуясь принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества ради общего выигрыша, чтобы Китай и Соединенные Штаты непрерывно двигались вперед по пути стабильного, здорового и устойчивого развития.

Д. Трамп, со своей стороны, поблагодарил Си Цзиньпина за поздравление, заявил, что ценит прекрасные отношения с ним, рассчитывает продолжать поддерживать диалог и коммуникацию, надеется на скорейшую встречу с китайским лидером.

Избранный президент США отметил, что Соединенные Штаты и Китай -- самые важные страны в современном мире, им следует поддерживать долгосрочную дружбу, совместно оберегать мир во всем мире.

Си Цзиньпин и Д. Трамп обменялись мнениями по значимым международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес, таким как кризис в Украине и палестино-израильский конфликт.

Кроме того, они также условились создать каналы стратегической коммуникации, поддерживать регулярные контакты по значимым вопросам, представляющим взаимный интерес.

В свою очередь Дональд Трамп рассказал, о чем он разговаривал с лидером Китая:

«Я только что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был очень хороший разговор как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим многие проблемы, причем немедленно. Мы обсудили вопросы балансировки торговли, фентанила, TikTok и многие другие темы. Мы с президентом Си сделаем все возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным!».