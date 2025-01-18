Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить TikTok

CentralAsia (CA) - Верховный суд США поддержал закон, который позволяет запретить TikTok. Судьи посчитали, что китайская соцсеть угрожает национальной безопасности, пишет Euronews.

ВА видеоплатформа TikTok объявила, что прекратит работать в США 19 января, если не получит гарантий от уходящей администрации президента Джо Байдена.

Верховный суд США поддержал закон, который позволяет запретить TikTok на территории страны, если его владельцем останется китайская ByteDance.

Суд постановил, что запрет соцсети не является нарушением первой поправки американской Конституции о свободе слова. Ни один из судей не выступил против решения.

TikTok является «своеобразной и широкой площадкой для самовыражения, средством вовлечения и источником сообщества», говорится в заключении.

При этом «Конгресс решил, что отчуждение необходимо для решения хорошо обоснованных проблем национальной безопасности, связанных с практикой сбора данных TikTok и отношениями с иностранным противником».

Весной 2024 года Палата представителей Конгресса США постановила, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, так как Пекин может заставить владельцев сервиса передавать китайскому правительству данные 170 млн американских пользователей. Президент США Джо Байден согласился.

После этого компания ByteDance оспорила закон в суде, утверждая, что он нарушает первую поправку Конституции США.

Теперь закон вступит в силу 19 января. При этом до сих пор не ясно, как именно он будет действовать: до сих пор в США не было прецедентов блокировки крупной соцсети.

К тому же 20 января состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа, который ранее обещал добиться «политического решения» вопроса с TikTok. Поэтому фактическая имплементация закона о запрете китайской соцсети будет зависеть от новой администрации.

В частности, закон предусматривает возможность задержать запрет на 90 дней в случае, если стороны «достигнут значительного прогресса» в работе над сделкой над продажей TikTok американской компании. Тем не менее китайская ByteDance неоднократно заявляла, что не будет продавать платформу.

После публикации постановления Верховного суда Дональд Трамп заявил, что ему «нужно время», чтобы решить, вводить ли запрет на TikTok, но пообещал принять его в ближайшем будущем.