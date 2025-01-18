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Дуров пообещал суду улучшить модерацию Telegram, - СМИ
// THOMAS SAMSON / AFP
Продолжение: Основатель Telegram Дуров впервые прокомментировал предъявленные ему во Франции обвиненияПредыстория: Telegram после задержания Павла Дурова в Париже стал сотрудничать с правоохранительными органами не только Франции, но и других стран

CentralAsia (CA) -  Основатель Telegram Павел Дуров пообещал французским следственным судьям улучшить процедуру модерации мессенджера, пишет «Ъ».

Дуров добавил, что Telegram ежемесячно удаляет от 15 млн до 20 млн учетных записей за нарушение законов.

Судебное заседание прошло 6 декабря 2024 года, отмечает France Info. На нем Павел Дуров сказал, что Telegram «создавался не для того, чтобы быть платформой для преступников».

Павел Дуров также сообщил, что за последние полгода Telegram сотрудничал с правоохранительными органами и передал властям разных стран данные о 10 тыс. пользователях. По словам судей, с 2017 по 2024 год правоохранительные органы Франции возбудили около 2 тыс. дел по преступлениям, которые были совершены с использованием мессенджера.

24 августа 2024 года Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинения по шести пунктам. 28 августа его освободили под судебный надзор с залогом €5 млн и запретом покидать Францию в течение шести месяцев.

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