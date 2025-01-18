В Тегеране в результате стрельбы у здания Верховного суда убиты двое судей
- Азия и мир, политика
- 16:42, 18 января 2025
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CentralAsia (CA) - В Тегеране у здания Верховного суда произошла стрельба, убиты двое судей, сообщает агентство IRNA.
Еще один судья был ранен. Нападавший покончил с собой. Власти расценивают нападение как теракт.
Убитые судьи — Мохаммад Мокисех и Али Разини — специализировались на преступлениях, связанных с национальной безопасностью, шпионажем и терроризмом, отмечает агентство.
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