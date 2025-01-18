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Лукашенко помиловал 23 человека, совершивших «экстремистские» преступления

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 23 человека, совершивших преступления «экстремистской» направленности. Подписан соответствующий указ, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись», - говорится в сообщении.

Среди помилованных:

▪️ три женщины и 20 мужчин

▫️ 13 человек старше 50 лет

▪️ 14 имеют хронические заболевания

▫️ у 12 есть дети, в том числе один - многодетный отец.

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