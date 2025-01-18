Лукашенко помиловал 23 человека, совершивших «экстремистские» преступления
- Азия и мир, политика
- 16:55, 18 января 2025
- Просмотров: 536
CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 23 человека, совершивших преступления «экстремистской» направленности. Подписан соответствующий указ, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись», - говорится в сообщении.
Среди помилованных:
▪️ три женщины и 20 мужчин
▫️ 13 человек старше 50 лет
▪️ 14 имеют хронические заболевания
▫️ у 12 есть дети, в том числе один - многодетный отец.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.